Michał Materla poznał nowego rywala! Pierwsza taka walka od 13 lat

Michał Materla powróci do klatki po kilkumiesięcznej przerwie. Rywalem Polaka będzie Willi Ott –mistrz największej austriackiej federacji MMA. - Niektórzy mówią, że już nie wrócę, że jestem za stary, za wolny, zbyt mocno poobijany, twierdzą, że przyjąłem zbyt dużo ciosów. Sugerują żebym skończył ze sportem zawodowym i przeszedł na sportową emeryturę. Powiem Wam tylko tyle: nie powiedziałem ostatniego słowa i jeszcze was zaskoczę. Wiele w życiu przeszedłem i nie z takich sytuacji wychodziłem. Żeby się rozwijać, istotne jest jest żeby z każdej porażki wyciągać wnioski. Pamiętajcie, może mi zabraknąć techniki, kondycji, ale nigdy mi nie zabraknie charakteru. Wracam! - deklaruje Materla.

Na gali wystąpi aż 18 zawodników z Polski i zagranicy. Oprócz walki wieczoru odbędzie się najbardziej sportowy freak fight pomiędzy dwoma znanymi sportowcami Jackiem Wiśniewskim i Marcinem Buksińskim . Jacek to były piłkarz Górnika Zabrze i Cracovii Kraków. Jego syn obecnie gra w I zespole Górnika Zabrze. Znany z bezpośrednich i kontrowersyjnych wypowiedzi. Swój debiut w MMA zaliczył na KSW kilka lat temu. Maciej Buksiński to były zawodnik amerykańskiego futbolu (Seahawks Gdynia), dwukrotny mistrz Polski. Złoty medalista biały pasów BJJ w Abu Dhabi.

Zawody podczas Gali EFM 3 poprowadzi najlepszy polski sędzia ringowy MMA – Łukasz Bossacki (UFC, Bellator, KSW, M-1), a anonserem będzie Krzysztof Skrzypek.

Walki na, które warto zwrócić uwagę

Emocjonująco zapowiada się walka co- event Mateusz Piskorz vs Marcel Grabiński. Mateusz to jeden z najlepszych polskich zawodników w swojej kategorii wagowej. Na co dzień jest partnerem treningowych Conora McGregora w Irlandii. Zawodnik, który walczył w Bellatorze. Z kolei Marcel jest mistrzem największej niemieckiej federacji MMA. Jeden z najlepszych zawodników w swojej klasie wagowej. Były zawodnik UFC. Syn polskich emigrantów, który po śmierci swojego ojca został wychowany przez swojego trenera Nordin Asrih i przeszedł na islam.

Warto zwrócić uwagę także na walkę Maciej Różański vs Will Fleury., który jest najlepszym irlandzkim zawodnikiem kat. Średniej. Zawodnik który walczył w Bellatorze. Maciej to z kolei bardzo utalentowany zawodnik kat.84 kg. Kilkakrotny mistrz Polski w BJJ. Ścisła czołówka europejska.

Pozytywnie zaskoczyć może zestawienie Michał Domin vs Nikolay Grozdev. Nikolay to jeden z najlepszych i najbardziej utalentowanych zawodników w wadze 66 kg w Bułgarii i Irlandii. Na co dzień jest partnerem treningowych Conora McGregor. Michał Domin z klubu Oktagon Team Żory jako perspektywiczny i młody zawodnik na pewno będzie miał olbrzymią motywację , aby pokonać bardziej doświadczonego zawodnika.

Ciekawym zestawieniem jest także walka Wojciecha Janusza – zawodnika dającego bardzo krwawe walki. Zawodnik Kat.93 kg. Partner treningowy Michała Materli i Tomasza Narkuna, natomiast Piotr Kalenik często prowadzi zażarte walki w oktagonie, więc zapowiada się niezła bitka.

Fightcard gali EFM

84 kg: Michal Materla vs. Wilhelm Ott – walka o pas

77 kg: Mateusz Piskorz vs. Marcel Grabiński – walka o pas

93 kg: Maciej Różański vs. Will Fleury – walka o pas

66 kg: Michał Domin vs Nikolay Grozdev – walka o pas

108 kg: (CW) Jacek Wiśniewski vs. Maciej Buksiński

98 kg: (CW) Wojciech Janusz vs. Piotr Kalenik

