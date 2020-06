Kontrowersyjna wypowiedź szefa UFC o protestach w USA. Powiedział, jak je stłumić

zlosliwyskrzat pół godziny temu Oceniono 4 razy 0

Poczytajcie sobie co się dzieje na przykład w Chicago a zrozumiecie o czym mówi White. W ostatni weekend 92 postrzały, 27 zabitych. Na taśmach, które wyciekły do mediów jeden z członków rady miasta płacze do czarnej burmistrz, że po ulicach chodzą goście z AK-47 i polują na ludzi. Czarnoskóra radna płacze, że w jej dzielnicy ludzie prowadzący biznes pilnują dobytku z bronią w ręku.

To tylko zabawy w Chicago.