Grube miliony nie przekonają braci Pudzianowskich. "Miejmy w życiu jakieś zasady"

Krystian Pudzianowski przygotowuje się do walki MMA, która zaplanowana jest na 13 czerwca w ramach gali Fight Exclusive Night 28. Na konferencji zapytano go o przygotowanie do zbliżającego się pojedynku oraz współpracę ze starszym bratem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowa rozmowa dnia z Karoliną Kowalkiewicz. "Lekarz powinien był przerwać walkę"

- Mamy tych samych trenerów, więc Mariusz podpowiada mi i pomaga, konsultujemy wszystko razem. Walczymy ze sobą, ale tylko sparingowo na treningach. Choćby mieli nam oferować grube miliony za pojedynek zawodowy, nie zmierzymy się w klatce. Rodzina jest rodziną i miejmy w życiu jakieś zasady - przyznał w rozmowie z reporterem "Polsatu Sport" Krystian Pudzianowski.

Bracia Pudzianowscy niczym bracia Kliczko - walka się nigdy nie odbędzie

Będzie to druga walka MMA Krystiana Pudzianowskiego. W czerwcu poprzedniego roku 39-latek stoczył swój debiutancki pojedynek na gali FFF z Radosławem Słodkiewiczem. Pudzianowski wygrał starcie przez nokaut. Następnym rywalem "Młodego Pudziana" będzie debiutujący w klatce mieszanych sztuk walki Piotr Szeliga.

- Włodarze zadecydowali, że mamy przedostatnią walkę, czyli walkę wieczoru i bardzo się z tego cieszę. W poprzedniej federacji, gdzie walczyłem ze Słodkiewiczem, też miałem przedostatnią walkę. Lubię to, bo wtedy jest fajne ciśnienie. Nie będzie publiczności, ale kibice przed telewizorami dodadzą dreszczyku emocji. Nie mogę się doczekać - powiedział brat Mariusza Pudzianowskiego.

Karta walk gali FEN 28: