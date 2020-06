Sędzia natychmiast podbiegł do zawodnika UFC. Wystarczył jeden cios [WIDEO]

Sean O’Malley zaczął walkę od serii kopnięć, a rywal próbował go zamknąć pod siatką, ale nie wychodziło mu to. W końcu niepokonany zawodnik trafił mocnym kopnięciem obrotowym na korpus, a następnie zasypał Eddiego Winelanda serią ciosów. Doświadczony zawodnik UFC padł na matę, a sędzia natychmiast podbiegł do niego i przerwał pojedynek.

Zobacz wideo Dyrektor TVP Sport: Chcemy zbudować polski boks zawodowy

Dla Seana O’Malleya jest to już czwarte z rzędu zwycięstwo w UFC, a dwunaste w karierze. 25-letni Amerykanin wciąż pozostaje niepokonany i wyrasta na nową gwiazdę amerykańskiej organizacji.

Wyniki UFC 250

145 lb: Amanda Nunes pokonała Felicię Spencer przez jednogłośną decyzję sędziów (2x 50-44, 50-45)

Karta główna: