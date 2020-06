Lokalizacja tajemniczej wyspy Fight Island ujawniona! Amerykański gigant znalazł rozwiąznie

Cały projekt Fight Island wybudowany został z myślą o zawodnikach, którzy z powodu zamkniętych granic nie są w stanie dostać się do Stanów Zjednoczonych. Na wyspie sportowcy mają mieć zapewnione dosłownie wszystko co konieczne, wraz z ośrodkiem treningowym oraz oczywiście areną, w której będą odbywać się wszelkie wydarzenia UFC.

Pierwsza gala UFC już w czerwcu!

Abu Zabi jest drugim pod względem ludności miastem ZEA, zaraz po Dubaju. Przyłączonych jest do niego wiele mniejszych wysp i na jedną z nich zostaną zwrócone oczy całego świata MMA, ponieważ właśnie tam już niebawem organizowane będą imprezy spod szyldu amerykańskiego giganta. Pierwszy ma mieć miejsce jeszcze w czerwcu.

Jest to zdecydowanie dobra wiadomość dla zawodników ze Starego Kontynentu, ponieważ podróż do stolicy ZEA trwa znacznie krócej, niż do Stanów Zjednoczonych. Więcej o sportach walki przeczytasz na InTheCage.pl.

