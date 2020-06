Nietypowa runda na gali Gromda! Walczyli do upadłego. Zawodnik wściekły

- Takiej rundy jeszcze nie komentowałem - powiedział Janusz Pindera przed piątym starciem, do którego dotrwali Tomasz "Zadyma" Gromadzki i Wiktor "Wicio" Szadkowski. A runda faktycznie była nietypowa, bo toczyła się aż do skutku. Czyli aż do nokautu albo momentu, kiedy walkę przerwie sędzia. I ten w końcu wyliczył Szadkowskiego, który upadł na deski, ale Szadkowski z nich wstał i nie mógł pogodzić się z werdyktem. Chciał walczyć dalej. - Delikatne kryzysy może mieć każdy, ale jak ktoś wstaje i chce walczyć, to k..a powinien mieć do tego prawo - denerwował się Szadkowski po walce, ale w końcu przyznał, że wygrał lepszy. Czyli Gromadzki.

Czym jest Gromda?

Zero walki w parterze, jedynie gołe pięści. A wszystko na niewielkim ringu, blisko o połowę mniejszym od tego bokserskiego, bo tylko 4x4 metry. I ostatnia, piąta runda bez limitu czasowego. Oraz ośmiu śmiałków (nie licząc walk pokazowych), którzy wybrani zostali z blisko 300 chętnych: Tyson, Lodówa, Kickboxer, Brodacz, Vasyl, Ruski, Bizer i Capo. Jednym słowem: Gromda. A więc pierwszy w Polsce turniej bokserski na gołe pięści zorganizowany przez Mateusza Borka i Mariusza Grabowskiego.

Pary ćwierćfinałowe na pierwszej gali Gromdy

A: Wasyl "Vasyl" Hałycz (84,5 kg) vs Paweł "Bizer" Dziuba (118,5 kg) - wygrał Hałycz przez KO, runda 1

przez KO, runda 1 B: Michał "Kickboxer" Bławdziewicz (120 kg) vs Konrad "Ruski" Podemniak (101 kg) - wygrał Bławdziewicz przez KO, runda 2

przez KO, runda 2 C: Piotr "Capo" Półchłopek (104 kg) vs Krystian "Tyson" Kuźma (104,1 kg) - wygrał Kuźma przez KO, runda 1

przez KO, runda 1 D: Łukasz "Brodacz" Załuska (100 kg) vs Norbert "Lodówa" Rozenbajgier (110 kg) - wygrał Załuska, przez TKO, runda 4

Pary półfinałowe na pierwszej gali Gromdy

Michał "Kickboxer" Bławdziewicz - Wasyl "Vasyl" Hałycz - wygrał Bławdziewicz przez TKO, runda 1

przez TKO, runda 1 Krystian "Tyson" Kuźma vs Łukasz "Brodacz" Załuska - wygrał Kuźma przez KO, runda 1

Finałowa walka na pierwszej gali Gromdy

Krystian "Tyson" Kuźma - Michała "Kickboxer" Bławdziewicz - wygrał Kuźma przez TKO, runda 3

