Joanna Jędrzejczyk o brutalnej walce z Zhan. "Wyglądałam jak zombie"

marek_p1846 pół godziny temu 0

Dwie kobiety, atrakcyjne, "walczą" w pościeli. Publiczne pokazywanie tego jest oczywiście zakazane.

Dwie nieatrakcyjne "kobiety", walą się po gębach aż krew się leje. To jest rozrywka godna tego by pokazywać ją publicznie. Co więcej, bardzo (powiedzmy) prestiżowy portal sportowy czyni jedną z nich swoją ambasadorką.

Co ze mną jest nie tak, że się dziwię i za nic w świecie nie mogę tego zrozumieć.