Gwiazda wrestlingu w ogniu krytyki po poparciu Trumpa. Aktor nie wytrzymał: Jest żałosny

Jaxson Ryker opublikował wpis na Twitterze, w którym wyraził swoje poparcie dla Donalda Trumpa.

- Dziękuję za prezydenta, którego mamy! Boże, błogosław Amerykę. Zbudowaną z wolności - napisał zawodnik WWE w związku z działaniami Trumpa. Prezydent USA postanowił przy pomocy wojska powstrzymać zamieszki na ulicach wielu miast w USA, które wybuchły po tragicznej śmierci George'a Floyda. 46-letni mężczyzna zmarł w wyniku brutalnej interwencji policji w Minneapolis.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję innych zawodników WWE, którzy postanowili skrytykować Rykera za jego wpis. - Wspiera #fakepresident, który podżega do przemocy i pozuje do Biblii, jakby był przyzwoitym człowiekiem. Wypowiada słowa dyktatora podczas gazowania ludzi na ulicach. Nie wymieniam jego nazwiska, ponieważ jest żałosny - napisał Dave Bautista, wrestler i aktor znany m.in. z filmów "Avengers: Wojna bez granic", "Strażnicy Galaktyki" i "Spectre".

Mustafa Ali, były policjant, a obecnie zawodnik WWE, także skrytykował Rykera. - Jestem wdzięczny za to, że to opublikowałeś, ponieważ jestem teraz świadomy tego, co reprezentujesz. Gdy czarni bracia i siostry płaczą, wychwalasz kogoś, kto odmawia uznania ich krzywdy - napisał Ali. Z kolei Ricochet przyznał, że liczy, że wpis Rykera był wpisem "pod publikę". - Rozumiem, że jesteś "złym facetem" w telewizji. Mam nadzieję, że to wszystko. Jeśli naprawdę tak myślisz, będę naprawdę smutny - napisał Ricochet.

