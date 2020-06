Mistrz UFC nie wytrzymał i zwakował pas! Chce Polaka w walce o mistrzostwo

Efekt kłótni i przekomarzań? Jon Jones właśnie ogłosił, że wakuje pas, a w serii kolejnych wpisów zasugerował, żeby w boju o mistrzowski tytuł zestawić Jana Błachowicza i Dominicka Reyesa, on zaś sam wyraził chęć walki z Israelem Adesanyą.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Jotko: Policja próbowała nas wygonić z teningu

Jan Błachowicz powalczy o mistrzowski pas UFC?

- Reyes vs. Jan o pas mistrzowski UFC w wadze półciężkiej. Obecnie nie mam naprawdę nic do zyskania, walcząc przeciwko któremukolwiek z nich. Dajcie znać, czy chcecie ustalić jakiś dzień w 2021 roku na walkę z Izzy’m [Adesanya - przyp.]. Mam nadzieję, że do tego czasu zdecydujecie się zapłacić - brzmi treść posta umieszczonego przez Jona Jonesa na Twitterze.

Na pytanie fana, czy to oznacza, że wakuje pas, Jones odpowiedział: tak.

- Do pasa mistrzowskiego wagi półciężkiej: Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem - zapowiedział Jones w kolejnym wpisie.

W ciągu ostatnich kilku tygodni Jon Jones wielokrotnie zmieniał zdanie co do tego, z kim może walczyć. Po drodze zaczepiał w mediach zarówno swoich byłych rywali, jak Reyes, Smith czy Santos, jak i prowokował kolejnych pretendentów - głównie naszego rodaka, Jana Błachowicza. Następnie Jones powrócił do pomysłu, aby przenieść się do wagi ciężkiej i tam szukać nowych wyzwań. Szybko jednak okazało się, że UFC nie chce płacić więcej swojemu mistrzowi. Dana White okopał się na swoim stanowisku i nie zamierzał ustępować. Negocjacje przeniosły się do publicznej przestrzeni i obie strony zaczęły przerzucać się oskarżeniami. Gdy sprawa utknęła w martwym punkcie, Jones zażądał nawet zwolnienia z UFC… A teraz ogłosił zwakowanie pasa.

Więcej o sportach walki przeczytasz na portalu inthecage.pl.

Przeczytaj także:

Kontrowersyjny wpis zawodnika MMA po walce. Kibice zachwyceni. Przesadził?

Gwiazda UFC pokazała poranioną twarz po przegranej walce. Otrzymała 200 ciosów!

Conor McGregor pochwalił się ekskluzywnym cackiem. Kosztuje aż 50 tys. funtów