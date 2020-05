Conor McGregor pochwalił się ekskluzywnym cackiem. Kosztuje aż 50 tys. funtów

b.hemot godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Obciach. Zupełny. Nie zazdroszczę ludziom pieniędzy, jakie mają. Uważam, ze jeśli ich nie ukradli, to jest OK, że je mają, ale chwalić się czymś takim, gdy gdzieś tam inni ludzie umierają z głodu, to żenada.