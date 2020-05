UFC dostało pozwolenie na kolejną galę. "Jestem strasznie podekscytowany"

Dana White już od kilku tygodni zapowiadał, że chciałby wrócić na arenę w Las Vegas. Poprzednie gale UFC odbywały się w Jacksonville. Państwowa Komisja Sportowa w Nevadzie zatwierdziła organizację dwóch gal MMA.

REKLAMA

- Jestem strasznie podekscytowany powrotem do Vegas. Nasza arena APEX jest niesamowita a wartość produkcyjna, którą możemy zapewnić fanom, to następny poziom. To bezpieczne otoczenie dla moich zawodników i pozostałych pracowników - powiedział "TMZ Sport" Dana White.

Zobacz wideo Krzysztof Jotko: Policja próbowała nas wygonić z teningu

UFC zorganizuje w Las Vegas dwie najbliższe gale mieszanych sztuk walki

Na arenie APEX w Las Vegas odbędą się dwie gale zaplanowane na 30 maja i 6 czerwca. Dana White powiedział, że zawodnicy, sztab szkoleniowy, pracownicy i wszyscy, którzy będą włączeni w organizację wydarzeń zostaną dokładnie przebadani, tak jak miało to miejsce na poprzednich galach.

Oficjalne konto UFC oraz ESPN potwierdziły już walki wieczoru, które odbędą się podczas najbliższej gali UFC Fight Night oraz UFC 250. Kluczowym starciem 30 maja będzie walka w wadze półśredniej Tyrona Woodley'a z Gilbertem Bansem oraz Mackenzie Dern z Hannah Cifers.

Na karcie walk UFC 250 pojedynkiem wieczoru będzie starcie Amandy Nunes, która podejmie Felicię Spencer. Brazylijka jest obecną mistrzynią UFC w wadze piórkowej oraz koguciej. To pierwsza zawodniczka w historii organizacji, która zdobyła pas mistrzowski w dwóch kategoriach wagowych. Walka wieczoru, do której dojdzie 6 czerwca, będzie walką w wadze piórkowej.

Poniżej znajduje się karta pozostałych walk zaplanowanych na zbliżającą się galę UFC 250: