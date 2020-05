Oficjalnie: Znamy termin kolejnej gali KSW! Hitowe walki i wielki rewanż

To już pewne! KSW wraca do gry. Już 11 lipca odbędzie się gala KSW 53, gdzie w walce wieczoru Mateusz Gamrot (15-0, 4 KO, 4 Sub) zmierzy się z Normanem Parkiem (28-6-1, 4 KO, 12 Sub).

mat. prasowe

