Mateusz Rębęcki poznał rywala. Doświadczony Brazylijczyk sprawdzi mistrza FEN

Fabiano Silva (30-12, 11 KO, 12 SUB) będzie rywalem Mateusza Rębeckiego (10-1, 5 KO, 4 SUB) podczas walki wieczoru gali FEN 28. Będzie to czwarta obrona tytułu mistrzowskiego "Chińczyka".

