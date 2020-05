Poznaliśmy zwycięzcę najbardziej krwawego turnieju! "To nie wstyd przegrać z takim kotem"

- Co ja mam powiedzieć? Stary lis mnie pokonał, to nie jest wstyd przegrać z takim kotem. Oglądam go od dzieciaka - zachwalał 19-letni Kacper Kacper Miklasz doświadczonego zawodnika MMA Michała Pasternaka, z którym przegrał w finale i który wskoczył na kartę walk Wotore II w ostatniej chwili.

"Zaciskajcie pięści"

Finał zaczął się spokojnie. Jakby obaj mieli świadomość, że może tutaj decydować jedna akcja, jeden cios. - Zaciskajcie pięści - sędzia upominał po minucie walki obu zawodników. A niedługo później zakończył pojedynek. I choć to Miklasz po dwóch minutach sprowadził walkę do parteru, to skończył ją tam Pasternak, który poddał młodszego rywala duszeniem. I zarobił 50 tysięcy złotych, bo tyle Pasternak dostanie za wygranie Wotore II.

I wiadomo już, że zawalczy na trzeciej gali. Ze zwycięzcą tej pierwszej, a więc Markiem Samociukiem, który w sobotę również stoczył tzw. superfight. Pokonał Denisa Załęckiego przez TKO po ciosach w parterze.

