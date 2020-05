Walki na gołe pięści. Zaczęli krwawo! Sędzia musiał przerwać pojedynek [WIDEO]

Za nami pierwsza walka na gali Wotore II, gdzie Michał Pasternak (mierzy 190 cm i waży 104 kg) pokonał Damiana Burego, 28-latka, który mierzy 200 cm i waży aż 125 kg). Pasternak sprowadził rywala do parteru, gdzie go niemiłosiernie obijał. Obijał tak mocno, że sędzia musiał przerwać pojedynek. Tym samym Bury odpadł z turnieju, a Pasternak trafił do półfinału. Zwycięzca sobotniej gali zgarnie 50 tysięcy złotych, reszta odejdzie z pustymi kieszeniami.

Walkę możecie zobaczyć tu (od 45. minuty):

Zasady Wotore

Pierwszym mistrzem Wotore został Marek Samociuk. Ważący sto kilogramów zawodnik dotarł do finału, choć w dwóch poprzednich walkach nikogo nie skaleczył. Po prostu skorzystał z zasady, że zwycięstwo zapewnia dwukrotne wypchnięcie rywala za arenę. Ten przepis i brak kategorii wagowych sprawiły, że największych emocji przysporzył dopiero finał, gdzie wyrzucanie za ring nie było już punktowane. W sobotniej imprezie zasada o wypychaniu została już anulowana.

Regulamin pojedynków wyklucza: kopnięcia na głowę przeciwnika znajdującego się w pozycji parterowej, dźwignie na małe stawy, czy wszelkie ataki w krtań i tchawicę. Można za to w stójce uderzać głową, co jest zapożyczone z boksu birmańskiego. W odróżnieniu od MMA i boksu, zawodnicy nie walczą ani w klatce, ani w ringu otoczonym liniami. Arena zmagań [9 na 9 metrów] nie ma zabezpieczeń, można z niej wypaść, ale nie jest to już punktowane. Walki nie mają ograniczeń czasowych.

