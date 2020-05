69-letni "mistrz" potężnie znokautowany przez amatora! Kibice przerażeni [WIDEO]

69-letni Ma Baoguo, nauczyciel tai-chi we wschodnich Chinach, sam prosił się o tę walkę. No i się doprosił. Ciężkiego nokautu. W pół minuty otrzymał trzy bardzo mocne ciosy prawą ręką od prawie 20 lat młodszego Wanga Qingmina - byłego trenera sztuk walki - które zwalały go z nóg. Za trzecim razem Ma Baoguo dość długo nie podnosił się z maty, co wywołało przerażenie fanów, którzy obserwowali walkę.

REKLAMA

Zobacz wideo "To przykre, że Tyson po 50-tce musi jeszcze boksować"

Samozwańczy mistrz tai-chi trafił do szpitala

Baoguo, który odgrażał się, że jest prawdziwym mistrzem tai-chi - nawet kiedyś zapłacił brytyjskiemu zawodnikowi MMA za udział w filmie promocyjnym, a następnie stwierdził, że go pokonał, w 2017 roku wyzwał do walki chińskiego zawodnika Xu Xiaodonga, a tuż przed walką kazał swojej żonie zadzwonić na policję - po pojedynku z Qingminem został przewieziony do szpitala. Na szczęście po badaniach okazało się, że nie stało mu się nic poważnego i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Walka Baoguo z Qingminem, która odbyła się w mieście Zibo (prowincja Shandong), była transmitowana w internecie. Na żywo oglądało ją ponad 40 tys. osób.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .