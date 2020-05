Najbardziej brutalna gala w historii Polski. Gdzie i kiedy obejrzeć WOTORE 2?

– Zawodnicy i zawodniczki biorący udział w SuperWalkach już nie mogą doczekać się swoich pojedynków na gołe pięści. Jeszcze większe emocje przeżywa turniejowa ósemka, bo tam każdy musi nastawiać się na nieznane. Możemy sobie tylko wyobrazić, co oni teraz czują, ale to dobrze dla widowiska. Zobaczymy, kto ma najmocniejszą psychikę i najtwardsze ciało– mówi pomysłodawca i matchmaker organizacji WOTORE Maciej „Sowa” Browarski.

W turnieju WOTORE 2 wezmą udział tacy zawodnicy jak Piotr Łapuć, Kamil Stolecki, Kacper Mikulasz, Karol Grzesiuk, Miłosz Wodecki, Piotr „Korba” Kurowski, Damian Bury i Michał Bańbuła. Kibice zobaczą również trzy superwalki (Oleksiejczuk-Majewski, Samociuk-Załęcki i starcie kobiet). Z powodu pandemii koronawirusa na turniej nie mogą przyjechać między innymi Łukasz Parobiec, Szymon Szynkiewicz, Malik Merad oraz Eric „Bloodaxe” Olsen. Zobaczymy ich w kolejnych edycjach.

Czym jest WOTORE?

WOTORE to organizacja promująca sztuki walki bez zabezpieczeń z pełnym wachlarzem technik obejmujących kopnięcia, uderzenia kolanem, ciosy łokciami oraz wiele innych. WOTORE nawiązuje klimatem do kultowych filmów takich jak „Krwawy Sport”, „Kickboxer” czy „Quest”.

Transmisja gali WOTORE 2

– Pierwszy turniej WOTORE w Katowicach przetarł szlaki. Nie wszystko dało się przewidzieć, ale zebraliśmy bezcenne doświadczenie. Dokładnie przeanalizowaliśmy, co można było zrobić lepiej i druga edycja WOTORE nie powtórzy tych rozwiązań jedynki, które mogły nie przypaść kibicom do gustu– zapewnia Maciej „Sowa” Browarski, jeden z pomysłodawców projektu. – Uczestnicy zdają sobie sprawę, że czeka ich twarda walka do samego końca. Przystali na nowe zasady i chcą się sprawdzić w najbardziej brutalnej rywalizacji, którą tylko jeden z nich zakończy z nagrodą pieniężną. Walczą o wszystko i do samego końca!

WOTORE 2 będzie wydarzeniem internetowym dostępnym jedynie w PPV w cenie 19,99 PLN. Skuszeni wysoką nagrodą i chętni udowodnienia swej wartości uczestnicy przystąpią do walk, w których unikanie kontaktu nie będzie możliwe. Przygotujcie się na niezapomniane doświadczenie i ogromny skok adrenaliny!

WOTORE 2 odbędzie się w sobotę 23 maja. Transmisja PPV na stronie tv.wotore.com

WOTORE 2 Materiały prasowe