Szokujące nagranie byłego mistrza UFC! Strzelał z miotacza ognia. "Skur****nu"

Andrei Arlovski udostępnił film na Instagramie, na którym używa miotacza ognia na ulicy. Były mistrz UFC krzyczy "sku***synu", gdy obok niego stało dziecko. - Jestem gotów spalić COVID-19 - napisał w opisie pod filmem. W ten sposób chciał zachęcić wszystkich do zachowywania dystansu społecznego.

Internauci zauważyli błyskawicznie, że Arlovski uruchamia miotacz ognia i używa ognia, gdy w tle widać stację benzynową. Inni zostali zachęceni do tego, aby kupić miotacz ognia. Z kolei sam Arlovski przyznał, że od teraz wie, co chce otrzymać od swojej żony w ramach prezentu urodzinowego. Inni zaś zauważyli, że były mistrz użył miotacza w obecności dziecka, a na domiar złego, niedaleko jest stacja benzynowa.

Były mistrz UFC pokonał w ubiegłym tygodniu Brazylijczyka Philipe'a Linsa. Po wygranej rzucił wyzwanie Mike'owi Tysonowi. - Tyson to legenda. Miałem jego plakat w swoim pokoju. Nie jestem gotowy do pełnej walki na zasadach boksu. Jeśli jedna runda byłaby na zasadach boksu, a jedna na zasadach MMA, to ta walka będzie możliwa - podkreślił Arlovski.

