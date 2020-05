Córka najlepiej opłacanej gwiazdy Hollywood wchodzi do ringu! Najmłodsza w historii

Dwayne "The Rock" Johnson to były wrestler i futbolista. Teraz jest najlepiej zarabiającym aktorem w Hollywood. Wg "Forbesa" od czerwca 2018 do czerwca 2019 gwiazdor zarobił 89,4 mln dolarów. Johnson, który ostatnio był gościem programu "The Tonight Show" z udziałem Jimmy'ego Fallona z przejęciem opowiadał o swojej 18-letniej córce. Simone Alexandra Johnson podpisała kilka dni temu swój pierwszy kontrakt z wrestlingową organizacją WWE. - Mam ten zaszczyt, że moja córka chce podążać moimi śladami. Chce realizować własną karierę, co jest bardzo ważne - powiedział Johnson.

Najmłodsza zawodniczka w historii WWE!

Dodał, że Simone została najmłodszą zawodniczką, jaka podpisała umowę z WWE. Trening rozpoczęła dwa lata temu w wieku 16 lat. - Pracowała nad ciałem. Przerzucała kolejne ciężary, miała dużo siniaków, które towarzyszą tej dyscyplinie. Jestem z niej bardzo dumny - przyznał Johnson.

18-latka należy do czwartego pokolenia rodziny Johnsonów, które wejdzie do branży wrestlingowej. Wcześniej rywalizowali w ten sposób jej tata, ojciec "The Rocka" Rocky Johnson oraz dziadek ze strony matki Peter Maivia.

