Zawodnik UFC wrócił po śmierci pasierbicy. "Robienie marketingu gali jest niesmaczne"

Podczas walki wieczoru gali UFC Fight Night 176 niezwykle doświadczony Alistair Overeem (46-18) wygrał w 2. rundzie przez TKO z Waltem Harrisem (13-8).

Dla 36-letniego Amerykanina była to pierwsza walka, odkąd w październiku 2019 roku zaginęła jego pasierbica Aniah Blanchard. 19-latka została uprowadzona na stacji benzynowej Chevron w Auburn (stan Alabama), a miesiąc później jej ciało znaleziono w hrabstwie Macon w Alabamie. Miała rany postrzałowe.

Wchodząc do oktagonu Harris miał na sobie koszulkę ze zdjęciem zmarłej córki żony, na której widniał napis "Walka o Aniah". Z kolei przed walką wykorzystano tę historię do filmiku promującego walkę z Overeemem. Taka oprawa nie do końca spodobała się Łukaszowi Jurkowskiemu, zawodnikowi MMA. Napisał na Twitterze: - Robienie marketingu gali ze śmierci córki Walta Harrisa jest dla mnie niesmaczne. Nigdy bym nie zgodził się na wykorzystanie takiej tragedii do promocji...

Po pojedynku Holender przytulił Harrisa i zaproponował mu wspólne treningi. Natomiast Amerykanin podziękował Amerykanom za wsparcie podczas rodzinnej tragedii.

- Wrócę silniejszy. Obiecuję - oświadczył Harris.