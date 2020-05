Przerażający koniec walki w UFC! Krew była wszędzie. Tryskała jak wulkan [WIDEO]

bialymisio godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Czy BBC albo jakikolwiek inny szanujący się portal informacyjny wrzuca drastyczne zdjęcia z zakrwawionymi twarzami, z jakiegoś prymitywnego mordobicia dla Januszy na główną stronę? I to jeszcze z tytułem na poziomie brukowca.

Jesteście dziennikarskim dnem. A właściwie to pukacie w to dno od spodu.

Zasady wolności i odpowiedzialności oraz pierwszeństwa dobra odbiorcy z Karty Etycznej Mediów to wy macie tam, gdzie światło nie dochodzi.