UFC. Teixeira chce walki z Janem Błachowiczem! "Zróbmy to"

Glover Teixeira w walce wieczoru ostatniej gali UFC wygrał z Anthonym Smithem i przyczynił się do spadku Amerykanina z podium w klasyfikacji najlepszych zawodników wagi półciężkiej. Jako następnego przeciwnika Brazylijczyk wymienił trójkę Thiago Santos, Dominick Reyes lub Jan Błachowicz.

- Jan Błachowicz, jeśli nie chcesz długo czekać na Jona Jonesa, możesz walczyć ze mną. Zróbmy to. Każdy z tej trójki to dla mnie dobra opcja, szanuję ich wszystkim - powiedział Glover Teixeira - Lubię Jana [Błachowicza - przyp. red.]. Podoba mi się sposób, w jaki walczy. On jest dobrym zawodnikiem, ja jestem dobrym zawodnikiem, to nie byłaby słaba walka - dodał.

Jan Błachowicz awansował w rankingu i ma partnera do walki przed Jonem Jonesem

Pomysł walki Brazylijczyka z jednym z zawodników TOP3 poparł prezydent federacji, Dana White, który na konferencji prasowej przyznał, że mógłby zestawić ze sobą Glovera Teixeirę oraz Dominicka Reyesa. To prawdopodobnie zwiększyłoby szansę Jana Błachowicza na walkę zJonem Jonesem o pas mistrzowski w wadze półciężkiej.

Jan Błachowicz awansował na trzecie miejsce w rankingu najlepszych zawodnikówUFC w wadze ciężkiej po przegranej Anthony'ego Smitha. Zdaniem 37-letniego zawodnika MMA i jego agentki, Doroty Jurkowskiej, gwarantem walki z obecnym mistrzem wagi półciężkiej była wygrana Błachowicza z Coreyem Andrersonem.

Sędzia zakończył walkę Glovera Teixeiry i Anthony'ego Smitha w piątej rundzie. Brazylijczyk zdeklasował swojego przeciwnika, jednak nie obyło się bez kontuzji. - Gdy biłem go po głowie w trzeciej rundzie, powiedziałem trenerowi, że chyba połamałem rękę. Wydaje mi się, że tak jest, ale zobaczymy. Uderzył mnie czysto tylko raz - powiedział, wskazując na swoje oko Glover Teixeira.