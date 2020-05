Ojciec mistrza UFC zapadł w śpiączkę. Świat sportów walki jest w szoku

Cały świat sportów walki jest w szoku, po tym jak pojawiła się informacja o zapadnięciu w śpiączkę Abdulmanapa Nurmagomiedowa. Gdyby nie on, to nie byłoby Chabiba Nurmagomiedowa, niepokonanego mistrza UFC. I nie chodzi tylko o fakt, że Abdulmanapa to ojciec "Orła z Dagestanu". To także jego trener, który jest legendą w swoim kraju.

Ojciec mistrza UFC zapadł w śpiączkę. "Modlę się za całą rodzinę"

- Modlę się o powrót do zdrowia Abdulmanapa Nurmagomiedowa, czyli człowieka odpowiedzialnego za większą liczbę mistrzów świata w różnych sportach walki, niż zdajemy sobie sprawę. Prawdziwy geniusz sztuk walki! Jestem bardzo smutny. Modlę się za rodzinę Nurmagomiedowów - napisał Conor McGregor, były rywal Chabiba. Warto dodać, że Irlandczyk nie ma najlepszych stosunków z Chabibem i często sobie dogryzają w mediach.

Prawdziwy mistrz sztuk walki

- Abdulmanap Nurmagomiedow to prawdziwy mistrz sztuk walki, który zawsze żył w dumie, honorze i szacunku. Takie same wartości przekazał synowi, mistrzowi świata Chabibowi, zawsze stojąc w jego narożniku. Wiem, jak bliski Chabibowi jest jego tata, Naprawdę jest mi przykro słyszeć o jego aktualnym stanie. Jestem myślami z Abdulmanapem i całą rodziną Nurmagomiedów - napisał na Twitterze Dana White, szef UFC.