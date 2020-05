Znamy nowego rywala Popka Monstera? "Przygotuje się jak na mistrza świata"

Dwa lata temu Paweł "Popek" Mikołajuw przegrał z Erko Junem. Od tego czasu nie było go w klatce i już wydawało się, że Popek zakończył swoją przygodę z MMA z rekordem 4-3, ale w ostatnich tygodniach 41-latek powrócił do treningów. Ćwiczy z Andreiem Molchanovem, 9-krotnym mistrzem świata w muay thai. Popek powiedział nam, ze niedługo wróci do klatki. I już pojawił się pierwszy potencjalny rywal.

Zobacz wideo Popek: Ciężko trenuję. Mam nadzieję, że zawalczę

Popek na Instagramie zażartował, że chętnie zobaczyłby walkę Arkadiusza "AroYa" Tańculę z Jackiem Murańskim. "AroY", który na marcowej gali FAME MMA pokonał Alana Kwiecińskiego odpowiedział raperowi.

- Pan Jacek Murański jest w wieku mojego taty i z szacunku dla osób starszych nie chciałbym się z nim bić. Prawdziwym wyzwaniem byłaby dla mnie walka z tobą, Ja chcę z tobą walczyć. Nie robię sobie jaj. Przypakuję, bo i tak mam w planie zrobić masę. Przygotuję się jak do mistrza świata. Chyba, że się boisz - powiedział Tańcula na Instagramie.