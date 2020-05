Alberto del Rio aresztowany! "Brutalna napaść na tle seksualnym"

Kobieta, która miała być ofiarą, twierdzi, że Alberto Del Rio pobił ją kilka razy. Ostatni incydent miał mieć miejsce 3 maja, kiedy dawna gwiazda WWE, miała się dowiedzieć o tym, że jest zdradzana. Kobieta powiedziała policji, że Del Rio uderzył ją w głowę, a następnie zabrał do sypialni, gdzie znowu ją pobił. Następnie miał jej kazać ubrać suknię, by zatańczyła dla niego, ale ona odmówiła. Wtedy ją ostrzegł, że jeśli nie przestanie płakać, to "zabierze jej syna i wyrzuci go gdzieś na środku drogi".

Ale portal news4sanantonio.com twierdzi, że to nie był koniec całej sytuacji. Meksykanin miał następnie związać ręce kobiety taśmami bokserskimi, włożył skarpetę do ust i ją zgwałcił, używając różnych przedmiotów.

Alberto Del Rio to tylko pseudonim. Meksykanin z amerykańskim paszportem naprawdę nazywa się Jose Alberto Rodriguez Chucuan. W WWE zadebiutował w 2010 roku. Był pierwszym urodzonym w Meksyku mistrzem świata w historii WWE. Wcześniej Del Rio był zawodnikiem MMA. W klatce stoczył 15 pojedynków, z czego wygrał dziewięć.