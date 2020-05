Chciał okraść zawodniczkę UFC. Bardzo gorzko tego pożałował [PAMIĘTACIE?]

dgajewski wczoraj Oceniono 15 razy 11

W Polsce by ją jeszcze oskarżono o przekroczenie obrony koniecznej. To że ćwiczy sztuki walki wręcz by w naszym pięknym kraju było przeciw niej. Cytat z gazety prawnej:

"prawnik tłumaczył mi, że jak mam czarny pas w karate, to gdy będę zaatakowany przez 1-2 napastników, to mogę ich tylko obezwładnić. Dopiero kiedy będzie ich co najmniej 3, mogę z nimi normalnie powalczyć. A co jeżeli oni też by coś ćwiczyli?"

Rada jaką ja dostałem od policjanta: Jeśli nie ma nagrań monitoringu mów, że się tylko zasłaniałeś, a oni się przewracali. Nie ważne jak by to absurdalnie nie brzmiało idź w zaparte inaczej będzie to jak przyznanie się do winy.