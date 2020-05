Conor McGregor pochwalił się "Hulkiem". Jest ich tylko 25 na świecie

Conor McGregor pochwalił się w mediach społecznościowych filmem, na którym pokazuje luksusowy zegarek. 31-letnia gwiazda UFC jest jedną z zaledwie 25 osób na świecie, które znajdują się w jego posiadaniu.

Wyjątkowy zegarek Conora McGregora

Zegarek został wyprodukowany przez Patek Philippe i nazywa się "Hulk". McGregor na Instagramie zamieścił nagranie. Widać na nim jak Irlandczyk otwiera klasyczne dębowe pudełko, w którym znajduje się elegancki zielony zegarek. - Powiadomienie o nowym zegarku "The Hulk" firmy Patek Philipe w kolorze platyny i zieleni o strukturze plastra miodu! Z diamentem i krokodylowym paskiem. Jest jedną z zaledwie 25 sztuk wyprodukowanych i przeznaczonych specjalnie dla irlandzkich jubilerów Weir and Sons Jewellers. Mam numer 12 i certyfikat. Nigdy już nie użyją tego schematu kolorów. Niesamowite. Ze względu na wieloletnią współpracę z Patek, ale tym bardziej wspaniały rok sprzedaży marki. Innymi słowy… moje zakupy. Po raz pierwszy w bogatej historii Weir and Sons zostałem uhonorowany takim zaszczytem i naprawdę to była dla mnie przyjemność - napisał McGregor na Instagramie pod wstawionym filmem z zegarkiem.

Weir and Sons ma siedzibę przy Grafton Street w Dublinie i została założona ponad 150 lat temu. Aby uczcić specjalną rocznicę, jubilerzy połączyli siły z Patek Philippe, aby stworzyć specjalną irlandzką edycję szwajcarskiej marki.

Thierry Stern, dyrektor generalny firmy Patek Philippe skomentował fakt, że zegarek "Hulk" jest unikalny. - Oczywiście, nie zrobię tego dla wszystkich. Musisz mieć długą historię, konkretną rocznicę, dobre relacje. Weirs świętuje 150 lat, nie każdy sprzedawca może się pochwalić taką historią. Zadowolisz 25 osób, a 200 pozostawisz nieszczęśliwych. Ale to także część gry. Ludzie muszą zrozumieć, że to rzadkie - powiedział Stern, cytowany przez dziennik "The Sun".

Patek Philippe produkuje najdroższe zegarki na świecie. W pierwszej "10" jest aż 7 modelów tej firmy, natomiast trzy pozostałe to Rolexy.

