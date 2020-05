Nowy mistrz UFC wyrzucił pas mistrzowski! Krótko wyjaśnił, dlaczego to zrobił

Początkowo w walce wieczoru UFC 249 Tony Ferguson miał mierzyć się z Chabibem Nurmagomiedowem, ale Rosjanin został zastąpiony przez Justina Gaethje. 31-letni Amerykanin spisał się znakomicie i nie dał szans Fergusonowi, obijając go przez cały pojedynek, który sędzia zakończył na kilka sekund przed końcem.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Jotko: Do walki będę zamknięty w hotelu

Justin Gaethje: Poczekam na prawdziwy pas

Gaethje czekając na rozmowę po walce niespodziewanie wyrzucił tymczasowy pas mistrzowski! - Dlaczego go nie chcesz, dlaczego to zrobiłeś? - został zapytany przez prezydenta UFC, Danę White'a. - Poczekam na prawdziwy - odpowiedział krótko. Ten "prawdziwy" pas należy do Chabiba Nurmagomiedowa, z którym Gaethje zmierzy się jako kolejny - zwycięzca tego starcie będzie pełnoprawnym mistrzem wagi lekkiej UFC.

Chabib Nurmagomiedow o zwycięstwie Gaethje na UFC 249: Imponujące

- To było imponujące, gratuluję. Bardzo mądra walka - napisał Nurmagomiedow na Twitterze. Gaethje ma w tej chwili bilans 22-2, wygrywając cztery walki z rzędu przed czasem. Za to Ferguson (25-3) przegrał po raz pierwszy od 12 starć; po raz ostatni okazał się gorszy w 2012 roku, a przed czasem przegrał w 2009 roku. Obaj dostali 50 tysięcy dolarów bonusu za walkę wieczoru, a Gaethje dostał dodatkowe 50 tys. za występ wieczoru.