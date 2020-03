Zmiana formatu gali FAME MMA 6! Organizatorzy wydali specjalne oświadczenie

Koronawirus paraliżuje świat sportu. Wszystkie rozgrywki sportowe we Włoszech zostały zawieszonetenisowy kalifornijski turniej Indian Wells, nazywany piątym wielkoszlemowym, został odwołany w przeddzień startu eliminacji. Teraz przyszła pora na Polskę. Według wtorkowy danych, Ministerstwo Zdrowia potwierdziło już 18 przypadków pacjentów zakażonych koronawirusem, 467 osób przebywa w szpitalach w związku z podejrzeniem zakażenia, zaś ponad 4 000 osób zostało objętych nadzorem epidemiologicznym.

- Rekomendujemy odwołanie wszystkich imprez sportowych, niekoniecznie w skali masowej, tych mniejszych też, ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem. Będziemy wspierać polskie związki sportowe w podjętych krokach. Mówimy nie tylko o imprezach sportu wyczynowego, ale również imprezach dzieci i młodzieży. Rekomendujemy też niewyjeżdżanie polskich sportowych - oświadczyła Danuta Dmowska-Andrzejuk, minister sportu. Z tego powodu gala KSW 53 planowana 21 marca w Łodzi zostaje odwołana. Kibice jednak otrzymają zwrot pieniędzy za bilety. A co z innymi imprezami sportów walki?

FAME MMA odbędzie się, ale bez udziału kibiców?

- W związku z dzisiejszym wystąpieniem Premiera Morawieckiego i idącą za tym decyzją wojewody śląskiego będziemy zmuszeni do zmiany formatu gali FAME MMA 6. Prawdopodobnie gala odbędzie się, tak jak planowano - 28 marca, jednak bez udziału publiczności. Potrzebujemy kilku dni, by ustalić szczegóły z wojewodą śląskim i przekazać Wam dalsze informacje. Pragniemy poinformować wszystkie osoby, które zakupiły bilety na galę, że Federacja FAME MMA dokona zwrotu pieniędzy. Każdy, kto zakupił bilet, otrzyma oficjalne potwierdzenie na maila, a zwrot środków nastąpi do 14 dni od momentu wysłania potwierdzenia - czytamy w oświadczeniu FAME MMA, czyli polskiej federacji, która organizuje walki celebrytów i gwiazd internetu na zasadach MMA.

Gala Fame MMA VI zaplanowana jest na 28 marca w Częstochowie.