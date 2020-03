Conor McGregor wskazał zwyciężczynię walki Jędrzejczyk - Zhang! "Błędna decyzja. To mistrzyni w moich oczach"

Ta konfrontacja już jest określana jako najlepsza walka w całej historii kobiecego MMA. Część ekspertów i kibiców nie zgadza się z punktacją w tym boju i uważa, że to Joanna Jędrzejczyk powinna zostać zwyciężczynią w tej potyczce. Do tego grona należy były mistrz w wadze piórkowej oraz lekkiej i legenda UFC, czyli Conor McGregor (22-4).

McGregor: Joanna Jędrzejczyk jest mistrzynią w moich oczach

- Niesamowity pojedynek! Błędna decyzja - napisał na Twitterze, po czym odpisał jednemu z kibiców: - [Jędrzejczyk - dop. red.] Była bardziej aktywna i precyzyjna i więcej jej ciosów dochodziło celu. Czego jeszcze potrzebujesz? To był niesamowity pojedynek. Zhang jest wspaniałą zawodniczką, ale to Joanna jest mistrzynią w moich oczach.

Nie tylko McGregor jest pod wrażeniem przebiegu walki. Zawodnicy UFC z całego świata przesłali gratulacje i wyrazy podziwu dla obu zawodniczek. W zachwytach nad co-main eventem UFC 248 rozpływał się także prezes organizacji podczas konferencji prasowej.

- To zdecydowanie była taka walka, w 100 procentach. I wydaje mi się, że macie takie samo uczucie. Mój telefon świrował w czasie tej walki. Wszyscy do mnie pisali twierdząc, że to najwspanialsza walką, jaką widzieli - powiedział Dana White, o czym więcej można przeczytać tutaj.