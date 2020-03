Dana White zachwycony walką Jędrzejczyk. "Widzieliście, jak wyglądały po walce?"

Zapytany podczas konferencji prasowej, czy po takim występie Weili Zhang i Joanny Jędrzejczyk myśli już o ponownym zestawieniu tych zawodniczek, odpowiedział szybko: - Widzieliście, jak one wyglądały po walce? Obie są już w szpitalu. Nie wezmą udziału w konferencji prasowej, nie rozmawiają z mediami. Obie udały się od razu do szpitala. Teraz muszą wrócić do domu i dostać czas na wyleczenie ran zanim zaczniemy rozmawiać o jakiejkolwiek walce z ich udziałem - powiedział Dana White, prezes UFC.

Jeden z dziennikarzy zapytał White’a, czy może określić walkę Joanny z Zhang najlepszą kobiecą walką MMA w historii. - To była jedna z najlepszych walk jakie widziałem w ogóle. Tak sądzę. jak teraz o tym myślę, na szybko, to jedna z najlepszych walk, jakie wiedziałem i najlepsza walka kobiet - dodał.

Po trudniejszym okresie w swojej karierze, gdy Joanna Jędrzejczyk przegrała dwie walki z Rose Namajunas, a następnie dołożyła do tego jeszcze jedną porażkę z Valentiną Shevchenko w boju o pas wagi muszej, przyszła świetna walka z Michelle Waterson, a następnie wyrównane i bliskie starcie z Weili Zhang.

Dana White zachwycony walką Joanny Jędrzejczyk z Weili Zhang

White został zapytany o to, czy widzi progres w umiejętnościach Polki i o to, że pnie się coraz wyżej i jest coraz lepsza. - Joanna… ona idzie do walki, jest niesamowicie utalentowana, przychodzi, żeby wygrać, że zranić, żeby roznieść przeciwniczkę. Jest jedną z najgroźniejszych w historii - podkreślił.

White przyznał również, że starcie pań należy do kategorii tych, które powinny trafić do Hall of Fame. - To zdecydowanie była taka walka, w 100 procentach. I wydaje mi się, że macie takie samo uczucie. Mój telefon świrował w czasie tej walki. Wszyscy do mnie pisali twierdząc, że to najwspanialsza walką, jaką widzieli - zaznaczył prezes UFC.

Z wielką estymą prezes UFC wyrażał się również o Weili Zhang, chwaląc jej determinację i odwagę, aby podejmować największe wyzwania. - Wyszła do walki z najlepszą w historii tej dywizji, z tą, która de facto zbudowała tę dywizję, z tą, która obroniła swój pas pięć razy. A do tego Joanna Jędrzejczyk wyszła do walki w niesamowitej formie, z ogromnym bagażem doświadczenia, przeważającym nad tym, co ma Weili. Wszyscy widzieliśmy, jak świetnie dziś wyglądała - dodał White.

