Gdzie i kiedy oglądać walkę Joanny Jędrzejczyk? Transmisja TV, stream online

To nie będzie łatwa walka dla Polki. Chinka jest niepokonana od 20 pojedynków. Od kilku dni jest gorąco na linii Jędrzejczyk - Zhang. Podczas środowej rozgrzewki Chinka zbliżyła się w stronę polskich fanów i pokazała im środkowy palec. Jej menedżer tłumaczył, że zrobiła to dlatego, iż nasi kibice krzyczeli do Zhang "koronawirus". - Chinka Weili Zhang chce zwyciężyć z Joanną Jędrzejczyk dla swych rodaków. Koronawirus napędza ją, by zachować mistrzowski pas UFC - napisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

O której walczy Jędrzejczyk? Gdzie transmisja?

Walka Jędrzejczyk - Zhang odbędzie się na gali UFC 248 w Las Vegas. Polka i Chinka powinny rozpocząć pojedynek w nocy z soboty na niedzielę około godziny 5:00 rano. Transmisję z wydarzenia przeprowadzi Polsat Sport Extra. Stream online można znaleźć w Ipli po wykupieniu odpowiedniego pakietu.