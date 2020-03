UFC. Polscy kibice wyprowadzili rywalkę Jędrzejczyk z równowagi. Już wiadomo czym

Środowy trening otwarty przed walką Joanny Jędrzejczyk z Weili Zhang nie obył się bez skandalu. Podczas rozgrzewki Chinka zbliżyła się w stronę polskich fanów i pokazała im środkowy palec. Potem zabrała się do dalszych ćwiczeń. To zachowanie zwykle spokojnej zawodniczki, nie umknęło mediom na całym świecie. Widać je na początku poniższego nagrania.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jędrzejczyk ostrzega inne kobiety!

Kibice krzyczeli "koronawirus"

Na ceremonii ważenia do obraźliwego gestu odniosła się też sama Jędrzejczyk.

- Dlaczego to zrobiłaś? Nigdy tak nie rób. Nie zadziera się z polskim narodem. Zmiotę cię w sobotę - powiedziała Polka. Zhang odpowiedziała, tylko by Jędrzejczyk się zamknęła. Więcej pewnie powiedzieć nie mogła, bo nie komunikuje się po angielsku. Zrobił to jej menedżer. Na portalu społecznościowym skomentował i wyjaśnił, co wydarzyło się podczas treningu.

"Cokolwiek Joanna mówiła o Zhang, że ta obraziła polskich fanów na treningu, jest kompletnie sfabrykowane. Jednymi, którzy wtedy kogoś obrażali, byli ci, co krzyczeli "koronawirus" do Zhang podczas ćwiczeń. Ochrona UFC słyszała to i szybko podjęła działania" - napisał Brian Butler.

Dodajmy, że pierwsza temat koronawirusa przed starciem z Chinką wywołała sama Jędrzejczyk. Pod koniec stycznia zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie - fotomontaż, na którym stoi za Chinką z maską gazową na twarzy. Do obrazka Polka dodała płaczącą ze śmiechu emotikonę.

Zhang dość szybko zareagowała na kontrowersyjną grafikę. Zrobiła to jednak bardzo powściągliwie. - Robienie sobie żartów z tragedii, to oznaka czyjegoś charakteru. Ludzie umierają, ojcowie, matki, czyjeś dzieci - napisała na Instagramie. - Mów o mnie co chcesz, jeśli poczujesz się dzięki temu silniejsza, ale nie żartuj z tego, co się tutaj dzieje - dodała.

Walka Jędrzejczyk Zhang odbędzie się na UFC 248 w Las Vegas w nocy z soboty na niedzielę. Chinka jest niepokonana od 20 pojedynków.