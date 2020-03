Rywalka Joanny Jędrzejczyk obraża polskich kibiców. Skandaliczne zachowanie [WIDEO]

Pomiędzy Joanną Jędrzejczyk i Weili Zhang od dłuższego czasu panuje niezdrowa atmosfera. Teraz przekonali się o tym również polscy kibice, którzy pojawili się na treningu medialnym Chinki. Rywalka Jędrzejczyk podczas ćwiczeń dwukrotnie pokazywała w ich kierunku środkowy palec, co widać na poniższym nagraniu (0:22 i 2:06):

Zhang miała też wcześniej pretensje do Jędrzejczyk za mema, którego wrzuciła do mediów społecznościowych. Na zdjęciu, które zapowiadało sobotnią walkę, Polka miała założoną maskę gazową, co miało niby nawiązywać do epidemii koronawirusa, która cały czas pustoszy Chiny, ale też rozprzestrzenia się po całym świecie. Także po Europie, gdzie paraliżuje m.in. wydarzenia sportowe. We Włoszech odwoływane są mecze Serie A, w Norwegii weekendowe zawody w skokach narciarskich odbędą się bez udziału kibiców, co rozważają także Słoweńcy, którzy za dwa tygodnie zorganizują mistrzostwa świata w lotach.

Post nawiązujący do koronawirusa szybko został usunięty, Jędrzejczyk za niego przeprosiła, ale Zhang i tak odniosła się do zachowania Polki. - O mnie możesz mówić, co chcesz, ale nie żartuj sobie z tego, co się tutaj dzieje. Ludzie umierają. Czyjś ojciec, czyjaś matka, czyjeś dziecko. Naśmiewanie się z tragedii to oznaka czyjegoś charakteru - napisała Chinka na Instagramie.

Jędrzejczyk usłyszała, że ma się zamknąć. A potem się zaczęło

Jędrzejczyk od pierwszej chwili podczas spotkania oko w oko z Zhang była agresywna i mówiła coś do niej, prowokując rywalkę. Po chwili Chinka, która prawdopodobnie nie zrozumiała większości wypowiedzi (nie zna języka angielskiego i jak sama przyznaje, ma problem z jego nauką) odrzekła jednak po angielsku: "Zamknij się". A potem rozejrzała się z niepewnym uśmiechem, szukając aprobaty publiczności.

Jędrzejczyk to najwyraźniej mocno zirytowało, bo nie przestawała mówić, nawet wtedy, gdy Zhang zaczęła już pozować w pozycji bokserskiej do zdjęć. - Zamknę ci usta moją pięścią. Nie masz pojęcia, co to znaczy być mistrzynią. Jesteś przehajpowana, jesteś tylko zwykłą dziewczynką, która płacze w środku. Pokażę ci to, udowodnię ci to w sobotę - wykrzykiwała Jędrzejczyk do Zhang. Więcej o tym starciu na InTheCage.pl.