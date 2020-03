FEN 28: Oficjalna zapowiedź gali (WIDEO)

KARTA WALK FEN 28

65,8, MMA: Daniel Rutkowski VS Adrian Zieliński *

120,2, MMA: Szymon Bajor VS Ednaldo Oliveira *

93,0, MMA: Rafał Kijańczuk VS Marcin Wójcik

93,0, MMA: Paweł Trybała VS TBA

77,1, MMA: Szymon Dusza VS TBA

83,9, MMA: Marcin Naruszczka VS Piotr Wawrzyniak

79,0 KG, K-1: Dominik Zadora VS TBA

56,7, MMA: Izabela Badurek VS Izabela Walczak

120,2, MMA: Marcin Sianos VS Adam Pałasz

70,3, MMA: Łukasz Charzewski VS Arbi Nashkhoev

* Walka o pas mistrzowski

Trailer gali FEN 28

Szymon Bajor (20-8, 8 KO, 9 SUB), Szymon Dusza (8-4, 6 KO, 1 SUB) i Rafał Kijańczuk (8-2, 8 KO) wystąpią podczas gali FEN 28 w Hali Globus w Lublinie. Bajor stanie przed szansą zdobycia pasa mistrzowskiego w kategorii ciężkiej jako pierwszy zawodnik w ponad sześcioletniej historii FEN. Przed rokiem Bajor dopiero przywitał się z federacją, ale ekspresowo zanotował dwa zwycięstwa, co wywindowało go do miana pretendenta do tytułu mistrzowskiego w królewskiej dywizji.