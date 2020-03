Kontuzja Pawła "Trybsona" Trybały. Znowu nie wystąpi na gali

- Jak pech, to pech. Naprawdę trudno mi to w jakiś sposób skomentować, gdyż i Pawłowi, i nam bardzo zależało na tym, aby wystąpił w Lublinie. Mieliśmy dla niego od bardzo dawna przygotowanego rywala, byłby to czysto sportowy pojedynek. No nic, musimy poczekać na debiut Trybsona w FEN - powiedział Prezes FEN, Paweł Jóźwiak.

KARTA WALK FEN 28

65,8, MMA: Daniel Rutkowski VS Adrian Zieliński *

120,2, MMA: Szymon Bajor VS Ednaldo Oliveira *

93,0, MMA: Rafał Kijańczuk VS Marcin Wójcik

120,2, MMA: Marcin Sianos VS Adam Pałasz

77,1, MMA: Szymon Dusza VS TBA

83,9, MMA: Marcin Naruszczka VS Piotr Wawrzyniak

79,0 KG, K-1: Dominik Zadora VS TBA

56,7, MMA: Izabela Badurek VS Izabela Walczak

70,3, MMA: Łukasz Charzewski VS Arbi Nashkhoev

* Walka o pas mistrzowski