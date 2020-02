Oficjalnie: Znamy nowego rywala Mariusza Pudzianowskiego

Nowym rywalem Polaka został Quentin Domingos (5-1). Portugalczyk ma 190 cm wzrostu i waży ok. 120 kg. Trenujący we Francji Domingos zawodowo bije się od 2018 roku. W tym czasie stoczył sześć pojedynków, wygrywając w pięciu: większość przez TKO/KO i raz przez dyskwalifikację rywala. Jedyna porażka, z rąk Damiena Losco (1-0), to również była przegrana przed czasem. Portugalczyk nie jest zatem przyzwyczajony do toczenia bojów na pełnym dystansie.

REKLAMA

Pudzianowskiemu trudniej o rywala

Od debiutu Mariusza Pudzianowskiego w MMA minęło już dziesięć lat. I wszystko wskazuje, że jego przygoda w klatce już niedługo się zakończy. Choć 42-latek pokonał kilka miesięcy temu Erko Juna, to nie może być zadowolony ze swojej postawy. Zawalczył słabo i trudno teraz będzie mu dobrać odpowiedniego rywala. Ci, którzy należą do czołówki polskiej wag ciężkiej, będą dla Pudziana za mocni. Z kolei klasyczny freak [tak w MMA określa się walczących celebrytów] będzie zbyt łatwym wyzwaniem. Dlatego idealnym rywalem wydawał się Erko Jun, o którym nie wiedzieliśmy: gdzie jest jego sufit.

Jun to 29-letni kulturysta, który przed galą KSW 51 miał na koncie zaledwie trzy walki. Każdą efektownie wygrał przez nokaut, ale jego rywalami byli kolejno: Tomasz Oświeciński (1-1), Popek Monster (3-4) i Akop Szostak, czyli freaki, które nie mają dodatniego bilansu w rekordzie. Słowem, żadni poważni rywale. Jun postawił się Pudzianowi i choć przegrał, to momentami obijał w stójce bezradnego Pudzianowskiego. Były najsilniejszy człowiek świata był bardzo wolny i przewidywalny.