Oleksiejczuk poddał swoją walkę na UFC Auckland! Rywal łatwo zarobił pieniądze

25. urodziny Michała Oleksiejczuka, które ten obchodził 22 lutego nie będą jego najlepszymi. Polak wiedział, że w Auckland z silnym i młodszym rywalem czeka go trudny pojedynek, jednak nie spodziewał się, że zostanie przez Jimmy’ego Crute’a tak zdominowany. Poległ na zapasach, nad którymi musi jeszcze sporo popracować.

Kilka ciosów i zapasy

Właściwie każde pójście po nogi Polaka, czy późniejsza akcja pod siatką w klinczu, kończyła się dla Crute’a korzystnie. Próbujący się podnosić Oleksiejczuk znów zostawał przez niego wycinany, czy przerzucany na matę. Walka w stójce nie trwała długo. Australijczyk celnie trafił Polaka w sumie 13 razy, ten odpowiedział mu 7 udanymi ciosami. Wszystko, co najważniejsze znów rozegrało się w parterze. Gdy 23-latek znów udanie obalił naszego zawodnika i był w dosiadzie chwycił rękę Polaka. Szybko przeszedł do dźwigni na staw barkowy (kimury) i Oleksiejczuk musiał odklepać. Cała potyczka trwała 3 minuty i 29 sekund.

- Wiedziałem, że Polak jest groźny w stójce, więc chciałem szybko sprowadzić go do parteru - wytłumaczył po walce Crute. Za realizacje swojego planu dostał 50 tys. dolarów bonusu (występ wieczoru). Były to raczej łatwo zarobione pieniądze.

Oleksiejczuk przed tą walką sporo pracował ze sportowym psychologiem głównie, by uczyć się opanowania. Tego spokoju w sobotnią noc miał zbyt dużo, a sportowych argumentów w parterze niewiele. Kolejni rywale oglądający jego pojedynki będą wiedzieli, w czym upatrywać swoich szans. Chyba że zawodnik z Łęcznej zdecyduje się zejść do niższej kategorii (obecnie walczy w półciężkiej), wtedy tak łatwo wywracać go nie będzie się już dało. Polak przez poddanie przegrał drugą z rzędu walkę w UFC. Wcześniej to on dwukrotnie nokautował rywali w pierwszych rundach.

Wyniki UFC w Auckland: