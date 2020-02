FEN ogłosiło hitowy pojedynek o pas wagi ciężkiej. Szymon Bajor poznał rywala

Oliveira ma 36 lat i pochodzi z Salvadoru usytuowanego we wschodniej części Brazylii. „Lula Molusco” jest doskonale znany polskiej publiczności, gdyż na gali Babilon MMA 9 pokonał niejednogłośną decyzją sędziów Michała Kitę. Chwilę później stoczył pasjonujący bój z Łukaszem Brzeskim. Oliveira na zawodowstwie przebywa od 2005 roku. W tym czasie wygrał 21 pojedynków, z czego 13 odniósł przed czasem. W grudniu 2019 roku wygrał na pełnym dystansie podczas gali w Dubaju. Walka w Lublinie będzie jego debiutem pod szyldem FEN.

Bajor jako pierwszy polski zawodnik stanie przed szansą zdobycia pasa mistrzowskiego w kategorii ciężkiej. Przed rokiem niepokonany w FEN fighter dopiero przywitał się z federacją i błyskawicznie rozprawił się z Grzegorzem Cieplińskim. W eliminatorze do walki o pas mistrzowski uporał się 2. odsłonie z Marcinem Sianosem. Bajor wojował nie tylko w Polsce – jest równie dobrze znany w Rosji, gdzie pokochali go kibice. Rzeszowianin 85% wygranych zanotował przed czasem.

Kijańczuk stawi w Lublinie czoła powracającemu do FEN Wójcikowi

Marcin Wójcik (12-7, 5 KO, 5 SUB) powraca do klatki FEN. Niepokonany pod szyldem federacji zawodnik 28 marca w Lublinie skrzyżuje pięści z Rafałem Kijańczukiem (8-2, 8 KO). Będzie to eliminator do walki o pas mistrzowski w kategorii półciężkiej FEN.

KARTA WALK FEN 28