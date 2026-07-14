7 lipca Komitet Wykonawczy MKOl uchylił zalecenia ograniczające udział rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Jednocześnie przywrócono członkostwo Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Dla wielu Rosjan furtka do udziału w igrzyskach olimpijskich będzie otwarta. Decyzja MKOl spotkała się z ostrą krytyką ze strony kilku państw europejskich, które uznały ją za przedwczesną w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

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Media: Estonia wyszła z inicjatywą ws. Rosji

Estonia - według portalu ERR - zainicjowała wspólny wniosek o wstrzymanie europejskiego finansowania dla MKOl. Do inicjatywy dołączyły Dania, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Rumunia, Finlandia i Szwecja.

Państwa skierowały list do komisarza UE ds. kultury i sportu Glenna Micallefa, apelując nie tylko o analizę finansowania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale również o rozważenie ograniczenia udziału MKOl i innych międzynarodowych organizacji sportowych w wydarzeniach oraz debatach dotyczących rozwoju sportu w Europie.

"Z pełnym poszanowaniem autonomii organizacji sportowych państwa UE wzywają międzynarodowe organizacje sportowe do przestrzegania zasad praw człowieka, praworządności i pokojowych stosunków między państwami" - czytamy w oświadczeniu cytowanym przez estoński portal ERR.

To kolejny krok części państw Unii Europejskiej sprzeciwiających się powrotowi Rosjan do międzynarodowej rywalizacji.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach na stopniowe przywracanie rosyjskich sportowców poza Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl) zdecydowały się m.in. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) oraz Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ITTF).

Litewski polityk apelował. "Agresorzy nie mogą być z nami"

Już wcześniej natomiast Litwa apelowała o inny rodzaj buntu przeciwko Rosji. Chodzi o to, by kraje Unii Europejskiej nie organizowały imprez sportowych z udziałem reprezentantów tego kraju.

- Tak nie może być. Agresorzy nie mogą być z nami na międzynarodowych wydarzeniach, czy to kulturalnych, czy sportowych. Litwa wzywa UE do osobnej dyskusji na ten temat i do uzgodnienia, że dla Rosji i Białorusi nie ma miejsca w europejskich zawodach sportowych oraz że państwa członkowskie nie będą organizować rozgrywek, w których te dwa kraje byłyby reprezentowane - powiedział minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys podczas posiedzenia Rady UE do Spraw Zagranicznych w Brukseli (cyt. wilno.tvp.pl).

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Na razie inicjatywa Estonii ma formę politycznego apelu. O tym, czy Unia Europejska zdecyduje się na ograniczenie finansowania MKOl lub podejmie inne działania wobec organizacji, zadecydują dalsze rozmowy na szczeblu unijnym.