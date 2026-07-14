Maria Zacharowa wskazuje na sąsiada Polski. "Neonazizm w najczystszej postaci"

Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o tymczasowym przywróceniu w prawach Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (ORC) oraz zdjęciu dotychczas obowiązujących ograniczeń względem rosyjskich sportowców odbiła się szerokim echem na całym świecie. Tym bardziej że w ślady MKOl poszły także Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) czy Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ITTF).

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Rosjanka uderzyła w Litwinów. "To oni zaczęli holokaust"

Wiele krajów sprzeciwia się takiemu werdyktowi i apeluje o to, by wyżej wymienione federacje zmieniły zdanie w sprawie Rosji, która od lutego 2022 roku nieprzerwanie prowadzi wojnę na terytorium niepodległej Ukrainy. Są oczywiście także tacy, którym powrót Rosjan nie przeszkadza, o czym pisaliśmy na Sport.pl. Głośny protest wyrazili jednak nie tylko Polacy czy Ukraińcy, ale również Litwini.

Serwis wilno.tvp.pl poinformował, że w poniedziałek 13 lipca minister spraw zagranicznych Litwy, Kęstutis Budrys brał udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych w Brukseli. Tam w bardzo negatywnych słowach skomentował decyzję MKOl.

- Tak nie może być. Agresorzy nie mogą być z nami na międzynarodowych wydarzeniach, czy to kulturalnych, czy sportowych. Litwa wzywa UE do osobnej dyskusji na ten temat i do uzgodnienia, że dla Rosji i Białorusi nie ma miejsca w europejskich zawodach sportowych, oraz że państwa członkowskie nie będą organizować rozgrywek, w których te dwa kraje byłyby reprezentowane - mówił, cytowany przez wyżej wymieniony portal.

- Ważne jest, aby utrzymać międzynarodową izolację agresora. Jest to bowiem bezpośrednio związane z kwestią odpowiedzialności - dodał.

Jego słowa oczywiście szybko dotarły do Rosji. Tamtejsza minister spraw zagranicznych, Maria Zacharowa, w rozmowie z Match TV skomentowała wypowiedź Kęstutisa. To, co powiedziała, może stać się zaczątkiem kolejnego skandalu w świecie nie tylko sportu, bowiem nazwała Litwinów neonazistami.

- To neonazizm w najczystszej postaci. Oni także zaczęli holokaust w XX wieku. Osoby pewnej narodowości nie mogły przebywać w miejscach publicznych, używać swojego języka ani alfabetu, a także brać udziału w różnych wydarzeniach - stwierdziła, cytowana przez Sport.ru.

Holokaust to jedno z największych ludobójstw w dziejach świata. W trakcie II wojny światowej III Rzesza oraz uzależnione od niej państwa sojusznicze dokonały zagłady około sześciu milionów europejskich Żydów. Na Litwie spośród około 210 tysięcy Żydów do końca wojny przetrwało około 15 tysięcy.

Wprawdzie wielu litewskich bohaterów narodowych, którzy walczyli z okupantami, było powiązanych z holokaustem, lecz obecnie jest to w tym państwie niezwykle drażliwy temat. Tym bardziej że niepodległa Litwa skazała za wydarzenia z czasów II wojny światowej m.in. Kazysa Gimžauskasa.

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