Mistrz świata wprost ws. PKOl i afery Zondacrypto. "Jak najszybciej"

Ostatnie dni w Polskim Komitecie Olimpijskim upływają pod znakiem afery z giełdą kryptowalut, firmą Zondacrypto. Firma ta w ubiegłym roku została sponsorem strategicznym PKOl, dołączając m.in. do głównego członu nazwy komitetu. O zacieśnianiu tej współpracy w samych superlatywach wypowiadał się Radosław Piesiewicz, uważany za "ojca" współpracy z tą marką.

Kłopoty z Zondacrypto

O problemach Zondacrypto zrobiło się głośno, gdy polscy olimpijczycy, którzy zostali nagrodzeni tokenami przez giełdę, nie mogli zrealizować wypłaty należnych im środków. O ile w przypadku Kacpra Tomasiaka, który za debiutancki sezon w Pucharze Świata zainkasował sporo nagród finansowych nie stanowiło to największego zmartwienia, o tyle głośno w tej sprawie wypowiedział się Paweł Wąsek, drugi z polskich medalistów na skoczni w Predazzo. "Jeśli nie otrzymam pieniędzy w zapowiedzianym terminie, to na pewno zadzwonię do prezesa Piesiewicza i będę oczekiwał dokładniejszych informacji, co zamierza z tym zrobić" - mówił niedawno skoczek.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, iż firma zakończyła swoją działalność, pozostawiając po sobie ogromne zamieszanie. Śledztwo dotyczące oszustw i prania brudnych pieniędzy w Zondacrypto prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach.

Marcin Możdzonek zabrał głos ws. Zondakrypto

W tej sprawie zabrał głos także były siatkarz reprezentacji Polski, a obecnie polityk oraz prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Marcin Możdżonek. W rozmowie z "RMF24" nie pozostawił wątpliwości w kwestii tego, kto powinien otrzymać jako pierwszy odszkodowania, które mogą zostać wypłacone wobec afery z giełdą kryptowalut.

"Skoro była zawarta umowa, złożona obietnica o wypłacie dla medalistów, dla miejsc 4-8, to należy tego dokonać i to jak najszybciej. Olimpijczycy na to czekają. Wypracowali to swoją własną formą, marką, poświęceniem. Zostało zaciągnięte zobowiązanie, podpisana umowa - bądź też zawarta w formie ustnej - i musi to nastąpić. To jest oczywiste" - przyznał.

Zapytany przez prowadzącego rozmowę o to, kto ponosi odpowiedzialność za brak wypłat środków dla sportowców, bez wahania odrzekł: "Odpowiedzialność ponosi zarząd, ponosi prezydium, ponosi prezes. Myślę, że w równej mierze. [...] Obowiązkiem Ministerstwa Sportu jest wspieranie ruchu olimpijskiego, a obowiązkiem PKOl współpraca z ministerstwem" - kontynuował 41-latek.

Przyszłość kryptowalut w polskim sporcie

Czy po takiej aferze firmy zajmujące się kryptowalutami powinni mieć miejsce w polskim sporcie? Do tego tematu także odniósł się były siatkarz. "To jest instrument finansowy, którego używają również inne kraje, więc to jest warte rozważenia" - ocenił.

W całej tej sprawie zastanawiają poczynania prezesa PKOl Radosława Piesiewicza, który najwyraźniej nie przyjmuje do siebie informacji o tym, w jak głębokim kryzysie nie tylko wizerunkowym zdaje się być komitet. O próbie przywłaszczenia sobie "stołka" pisał na łamach "Sport.pl" Kacper Sosnowski: Piesiewicz chce przedłużyć swoją kadencję! Ujawniamy projekty zmian w PKOl-u.