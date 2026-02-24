Igrzyska olimpijskie dobiegły końca, ale nie oznacza to, że w tym roku nie czekają już nas emocje związane z rywalizacją na imprezie czterolecia. Igrzyska paralimpijskie potrwają w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo od 6 do 15 marca. Tym razem zmagania w Polsce pokaże Telewizja Publiczna. Emocji nie brakuje przy okazji ceremonii otwarcia. Chodzi o powrót rosyjskich i białoruskich sportowców.

Jest głos ws. potencjalnych sankcji dla Polski. Chodzi o igrzyska

"O powrocie rosyjskich i białoruskich symboli narodowych na igrzyska paralimpijskie było wiadomo już we wrześniu. Oburzenie wyraziło kilkadziesiąt państw, w tym Polska. Zaapelowały one do Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) o zmianę decyzji i działanie zgodnie z zaleceniem MKOl-u, który dopuszcza Rosjan i Białorusinów jedynie jako sportowców neutralnych w sportach indywidualnych, do tego pod pewnymi warunkami. IPC jednak zignorował te prośby i utrzymał swoje stanowisko, argumentując, że nie chce, by sportowcy stali się bronią do realizacji celów politycznych, a igrzyska mają być wolne od polityki i propagandy" - pisaliśmy na Sport.pl w tym temacie.

Wydawało się, że może nawet dojść do bojkotu. Ostatecznie najnowsze informacje w tej sprawie przekazał portal football24.ua.

"Jak informowaliśmy wcześniej, ukraińska reprezentacja nie zbojkotuje paraolimpiady w 2026 roku ze względu na zgodę na udział w niej rosyjskich i białoruskich sportowców, ale na ceremonii otwarcia nie będzie żadnego przedstawiciela Niebiesko-Żółtych" - czytamy. Portal zwraca uwagę, że Czechy i Polska - które zdecydowały się wesprzeć Ukrainę w tej sprawie - miały być zagrożone sankcjami, ale ostatecznie Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie chciał eskalować tej sytuacji.

Ceremonia otwarcia ma się odbyć 6 marca w Weronie. Prezes Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego Andrew Parsons cytowany przez Reutersa i wspomniany ukraiński portal powiedział: - Jeśli nie chcą uczestniczyć, przepraszamy, ale szanujemy to. Nie będziemy nakładać żadnych sankcji.

Jednocześnie działacz zachęcił do wzięcia udziału w ceremonii otwarcia.Przypomnijmy, że po raz drugi w historii Włochy ugoszczą igrzyska paralimpijskie. W 2006 roku rywalizacja toczyła się w Turynie. Polska wywalczyła wówczas dwa medale. Dwa złote medale wywalczyła wtedy Katarzyna Rogowiec. Na ostatni zimowych igrzyskach paralimpijskich Polsce nie udało się wywalczyć ani jednego krążka.