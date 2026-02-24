Trump powiedział kilka słów za dużo. Mistrzynie olimpijskie reagują

Stany Zjednoczone zdobyły aż 33 medale na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026. 12 było koloru złotego, a jeden z nich wywalczyły hokeistki. W finale dopiero po dogrywce pokonały Kanadyjki (2:1). W ostatnich godzinach więcej niż o ich sukcesie, mówi się o decyzji, którą podjęły. A ta uderzyła w... Donalda Trumpa. Amerykańskie media i kibice uważają jednak, że panie miały prawo tak postąpić.

REKLAMA

Zobacz wideo Stare sanki, Snoop z pierogiem, aferki. Niezwykłe igrzyska dla Polski!

Donald Trump uraził reprezentację kobiet w hokeju na lodzie? Natychmiastowa reakcja

- We wtorek wieczorem wygłoszę orędzie o stanie kraju. Mogę wysłać po Was samolot wojskowy albo inny środek transportu, jeśli chcecie. To najważniejsze przemówienie. (...) Muszę Was uprzedzić, że będziemy musieli zaprosić również żeńską drużynę, wiecie o tym. Gdybym tego nie zrobił, to prawdopodobnie zostałbym postawiony w stan impeachmentu (procedura usunięcia z urzędu - red.) - żartował Trump podczas łączenia z męską kadrą amerykańskich hokeistów, którzy również wywalczyli złoto, cytowany przez news.com.au. Jego słowa wywołały salwę śmiechu w szatni. I jak się okazuje, najprawdopodobniej mocno zabolały panie.

"Jesteśmy szczerze wdzięczne za zaproszenie i głęboko doceniamy uznanie dla naszego niezwykłego osiągnięcia. Ze względu na termin oraz wcześniej zaplanowane zobowiązania akademickie i zawodowe po igrzyskach, zawodniczki nie mogą wziąć udziału w orędziu. To dla nich zaszczyt i są wdzięczne za to wyróżnienie" - takie oświadczenie wydała kadra pań w hokeju na lodzie, cytowana przez ESPN.

Media nie mają wątpliwości. Oto prawdziwy powód

Jak donosi medium, panie dowiedziały się zbyt późno o zaproszeniu od Trumpa, by móc zmienić plany, ale zdaniem wielu internautów, a także ekspertów, powód odmowy był zupełnie inny. Nie chodziło o zobowiązania, a o wcześniejsze słowa prezydenta USA. "Jego 'zaproszenie' było lekceważące. Brawo dla tych olimpijskich medalistek, że znają swoją wartość", "Naprzód, kobiety!" - pisali. Jak na razie Biały Dom nie ustosunkował się do odrzucenia zaproszenia przez hokeistki, mimo że kilka redakcji prosiło o głos w sprawie.

Zobacz też: Była legendą, zarabiała 200 tysięcy dolarów rocznie. Oto jak skończyła.

USA zajęły drugie miejsce w klasyfikacji medalowej ZIO 2026. Oprócz 12 złotych krążków wywalczyły też 12 srebrnych medali, a także dziewięć koloru brązowego. Najlepsza w zestawieniu okazała się Norwegia - uzbierała aż 41 krążków, z czego 18 było wykonanych z najcenniejszego kruszcu. Trzecią lokatę zajęła Holandia z 20 medalami łącznie, a 10 koloru złotego. Polska uplasowała się na 21. miejscu - trzy srebra i jeden brąz. To więcej niż przed czterema laty. Wówczas do ojczyzny krążek przywiózł tylko Dawid Kubacki - trzecia lokata.