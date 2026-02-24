Tak Polacy potraktowali Semirunnija. Tego się nie spodziewał

Kilkudziesięcioosobowa grupa kibiców, znajomych i działaczy z prezesem PKOl Radosławem Piesiewiczem na czele, głośne okrzyki, przybijanie piątek i mieniący się na piersi srebrny medal igrzysk olimpijskich. Mimo później pory Władimir Semirunnij na warszawskim lotnisku witany był z honorami. Nie tylko on.

W poniedziałkowy wieczór około godz. 22.30 na warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina pojawił się wreszcie długo wyczekiwany medalista olimpijski Władimir Semirunnij. Rosjanin mający polskie obywatelstwo to jedyny sportowiec, który zdobył dla nas medal igrzysk w sporcie innym niż skoki narciarskie. Mieszkający w Polsce od niespełna trzech lat łyżwiarz był chyba trochę zaskoczony powitaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Fortuna o wielkim sukcesie Władka Semirunnija! "Ja najeździłem się do sowietów i widziałem, że to dobrzy ludzie są"

"Nie wiedziałem, że was aż tyle"

- Dobry wieczór, nie wiedziałem, że was aż tyle będzie. Dziękuję, że przyjechaliście. Zapraszam do Tomaszowa - uśmiechał się uradowany zawodnik. Kwiaty, które dostał od prezesa PKOl Radosława Piesiewicza, szybko przekazał swojej dziewczynie.

Zresztą Semirunnij prawdopodobnie nie będzie też za długo przyzwyczajać się do medalu, który z dumą prezentował po przylocie. Chce, żeby medal inspirował innych.

- Chciałbym, żeby on służył zawodnikom, też tym, którzy chcą trenować długie dystanse. Żeby więcej dzieci chciało trenować łyżwy. Jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, ale mam kilka myśli. Może dam go gdzieś by wisiał w hali w Tomaszowie? Chciałbym by był bliżej łyżwiarstwa, chyba nie w Warszawie - zastanawiał się zawodnik.

Władimir Semirunnyj z medalem KS

Klub Sportowy Pilica z Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie trenuje olimpijczyk, na przywitaniu wicemistrza olimpijskiego też wysłał swoich przedstawicieli. Zorganizował powitalny transparent, a klubowe koleżanki pośpiewały starszemu koledze. Swoje powitanie "rozwinął" też Polski Związek Łyżwiarski. Semirunnij za długo świętować jednak nie zamierza.

- Teraz podróżowałem, trener dał mi dwa dni wypoczynku, ale jutro już mam trzygodzinny rower, przygotowuję się na mistrzostwa świata - mówił w poniedziałek wieczorem na lotnisku.

"To by nie miało sensu, jakbym się zatrzymała i zaczęła beczeć"

Semirunnij ostatni start na igrzyskach miał 19 lutego (zajął 10. miejsce na 1500 metrów), ale został do końca imprezy, gdzie pełnił bardzo zaszczytną funkcję. Wraz z Gabrielą Topolską został chorążym reprezentacji Polski na ceremonii zamknięcia zawodów.

- Wzięliśmy to z Władkiem na spokojnie. Bawiliśmy się tym, mieliśmy dużo radości. Była też oczywiście duma, ale bez większego stresu - opisuje nam Topolska, dla której nie były to udane igrzyska. Dystanse na 1000 i 1500 metrów zakończyła na ćwierćfinałach. Na tym drugim dystansie zaliczyła upadek.

Łyżwiarze po igrzyskach. Wita ich Radosław Piesiewicz KS

- Jest duży niedosyt, bo ja na tym dystansie naprawdę celowałam w finał. Jestem rozczarowana - przekazała nam Topolska. Zawodniczka była też zdziwiona tym, jak jej zachowanie opisały media. Tuż po nieudanym wyścigu przeszła przez strefę dla dziennikarzy bez słowa. Zrobiła tak, bo nie dała rady rozmawiać.

- Nie wiem, kto napisał, że to był skandal. To niedorzeczne. Po takich emocjach człowiek nie jest czasem w stanie wydusić słowa. To by nie miało sensu, jakbym się zatrzymała i zaczęła beczeć przed kamerą. Do tej strefy mieszanej finalnie wróciłam, jak byłam na to gotowa - opisuje nam 24-letnia Topolska.

Wraz z naszym wicemistrzem olimpijskim do Polski w poniedziałkowy wieczór wrócili też Natalia Maliszewska, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Jan Elantkowski i osoby współpracujące z łyżwiarzami. Wszyscy dostali brawa i róże.

Polska na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie zdobyła cztery medale, trzy srebrne i jeden brązowy. Warto przypomnieć, że dwukrotnie czwarty na lodzie był Damian Żurek.