To może wydawać się nieprawdopodobne, ale Amerykanie czekali na złoty medal igrzysk w hokeju na lodzie aż 46 lat. W 1980 roku w Lake Placid okazali się lepsi od ówczesnego zespołu ZSRR w słynnym meczu pod hasłem: "Miracle on Ice". Turniej hokejowy w Mediolanie/Cortinie 2026 przeszedł już do historii jako jeden z lepszych, na co wpływ miała obecność graczy z NHL.

Kadra USA dopiero po dogrywce zwyciężyła 2:1 reprezentację Kanady. Spotkanie to obfitowało w kilka zwrotów akcji. Nie zabrakło spektakularnych pomyłek Kanadyjczyków pod bramką świetnie spisującego się Connera Hellebuycka. Wielkie hokejowe widowisko zaś skończył "złoty gol" autorstwa Jacka Hughesa.

Tuż po tym zwycięstwie, głos na swojej platformie społecznościowej zabrał Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych napisał krótko: "Gratulacje dla naszej wspaniałej reprezentacji USA w hokeju na lodzie. ZDOBYLI ZŁOTO. WOW! Prezydent DONALD J. TRUMP".

O kontrowersje zadbał za to specjalny wysłannik prezydenta Rosji Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej z zagranicą Kiriłł Dmitrijew. Doradca Putina, będący jednocześnie jednym z głównych negocjatorów rosyjskich podczas propozycji pokojowych związanych z wojną w Ukrainie, na portalu X napisał:

"Reprezentacja USA pokonała swój przyszły 52. stan. To jeden z ostatnich meczów hokejowych między USA a Kanadą". W ten sposób Dmitrijew skomentował grafikę wrzuconą przez Biały Dom, na której widać amerykańskiego orła bielika atakującego berniklę kanadyjską.

Dmitrijew już wcześniej nazywał Kanadę (a także Grenlandię) kolejnymi stanami USA. Wpisywał się tymi szokującymi słowami w dawne deklaracje samego Donalda Trumpa.