Burza po igrzyskach u naszych sąsiadów. "Wysłaliśmy turystów"

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo prym wiodła reprezentacja Norwegii, która wywalczyła aż 41 medali, w tym 18 złotych. 33 krążki przywieźli do domu Amerykanie, a 30 zostało we Włoszech.

Słowacy wysłali na igrzyska "turystów". Problem w tym, że nie mieli wyboru

Oprócz państw, które rozbiły bank, są też takie, które wróciły do swoich krajów z pustymi rękoma. Pisaliśmy już wcześniej na Sport.pl o fatalnym wyniku Ukrainy, która po raz pierwszy od 2010 roku nie miała swojego reprezentanta na podium którejkolwiek z olimpijskich konkurencji. Jeszcze dłuższą serię mieli Słowacy, którzy północne Włochy opuścili rozczarowani.

"Jesteśmy narodem turystów olimpijskich" - głosi nagłówek tekstu Alzbety Takacsovej z portalu "Sport.sk". Słowacka kadra po raz pierwszy od igrzysk w Salt Lake City z 2002 roku zakończyli imprezę czterolecia bez choćby jednego medalu.

"Rozczarowanie dla wielu fanów, ale dla szybko dojrzewających ekspertów zwycięstwo cenniejsze od jakiegokolwiek metalu. Wielokrotnie ostrzegali nad podczas igrzysk przed turystami, którzy pojechali bawić się za nasze pieniądze. I niestety, mieli rację w jednej kwestii" - czytamy.

Jak zauważa Takacsova, owi "podróżnicy" nie mają wielkiego wyboru. "Saneczkarz Jozef Ninis, który już po raz szósty startował na igrzyskach, dużo podróżował w swoim życiu. Jednak głównie szukając treningów" - na Słowacji bowiem nie ma toru saneczkowego i nawet mistrzostwa kraju odbywają się poza jego granicami.

Podobny problem mają także saneczkarki Viktoria Cernanska i Lucia Mokrasova, skoczkowie narciarscy Hektor Kapustik i Kira Maria Kapustikova, panczenistka Lea Popovicova czy narciarka Nikola Fricova. Wszyscy są ofiarami fatalnych warunków treningowych panujących w ojczyźnie i wszyscy muszą szukać okazji do praktyk w innych państwach.

"Słowacja to kraj nieograniczonych problemów i sport nie jest tutaj wyjątkiem" - zaznacza dziennikarka, odwołując się również do słabej sytuacji gospodarczej w kraju naszych południowych sąsiadów. "Proszę się tym nie martwić. Nawet gdyby udało nam się przywieźć z Mediolanu 20 medali, nieszczęsny chleb i tak nie byłby tańszy" - kończy tekst.

