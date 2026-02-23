Gdy przed wylotem na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 trener Maciej Maciusiak mówił, że polscy skoczkowie jadą walczyć o medale, łapaliśmy się za głowy. Kilka tygodni później brak wiary w sukces naszej reprezentacji został zweryfikowany.

Najpierw na skoczni normalnej srebrny krążek wywalczył Kacper Tomasiak. Później 19-latek stanął na najniższym stopniu podium po konkursie na skoczni dużej. Na koniec w duecie z Pawłem Wąskiem wywalczyli kolejne srebro.

Kadra trenera Maciusiaka wróciła do kraju już kilka dni temu, gdyż w weekend trzeba było przystąpić do rywalizacji w mistrzostwach Polski w Zakopanem. I obaj medaliści olimpijscy poradzili sobie wzorowo - Wąsek zajął trzecie miejsce, a Tomasiak został nowym mistrzem kraju. Obowiązków jest jednak znacznie więcej.

Wyjątkowe spotkanie i wyjątkowy upominek. Oto co dostał Nawrocki od skoczków

I wcale nie mówimy o przygotowaniach do zawodów Pucharu Świata w lotach narciarskich w Kulm, które odbędą się już w najbliższy weekend. W poniedziałek olimpijczyków czekało szczególne spotkanie w Warszawie. Wąsek, Tomasiak, Maciusiak, Adam Małysz oraz członkowie sztabu szkoleniowego zostali przyjęci w Pałacu Prezydenckim przez Karola Nawrockiego, który osobiście pogratulował sukcesów, które skoczkowie odnieśli podczas imprezy czterolecia.

Prezydent RP otrzymał od reprezentantów Polski wyjątkowy upominek w postaci oprawionego w antyramę plastronu Pawła Wąska z konkursu indywidualnego na dużej skoczni w Predazzo. Na jego twarzy widać było szeroki uśmiech.

