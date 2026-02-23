Doznał najdziwniejszej kontuzji w historii. Został bohaterem igrzysk

Niewiele brakowało, by bohater olimpijskiego finału turnieju hokeja na lodzie - Amerykanin Jack Hughes - w ogóle do Mediolanu nie pojechał. Wszystko przez trefną szklankę i jedną z najdziwniejszych kontuzji w historii sportu.

W niedzielne popołudnie Jack Hughes przeszedł drogę z piekła do nieba. Pod koniec trzeciej tercji 24-letni napastnik New Jersey Devils otrzymał karę dwóch minut za grę wysokim kijem, przez co Kanadyjczycy końcówkę podstawowego czasu gry olimpijskiego finału rozgrywali w przewadze. Amerykanie nie tylko się obronili, ale też w 101. sekundzie dogrywki zdobyli bramkę na 2:1 i na wagę pierwszego od 46 lat olimpijskiego złota.

Decydującego gola strzelił nie kto inny jak Hughes, który w całym turnieju uzbierał cztery trafienia i trzy asysty. A niewiele brakowało, by 24-latek, który chwilę wcześniej zjeżdżał załamany na ławkę kar, w ogóle na igrzyska nie pojechał. I to z powodu jednej z najdziwniejszych kontuzji w historii sportu.

18 meczów przerwy przez skaleczenie

Dotychczasowa kariera Hughesa naznaczona jest urazami. Odkąd 24-latek zadebiutował w NHL, w sezonie 2019/20, co chwilę wypadał z gry na co najmniej kilka tygodni. Doznawał też znacznie poważniejszych kontuzji.

W kwietniu 2022 r. zerwał więzadło w kolanie, a przerwa w grze trwała kilka miesięcy. Niespełna dwa lata później Hughes doznał kontuzji barku, która również wykluczyła go z treningów na dłuższy czas. W marcu zeszłego roku napastnik Devils znów uszkodził bark i musiał przejść kolejną operację, przez co stracił końcówkę sezonu zasadniczego, a jego drużyna odpadła w 1. rundzie play-off.

Hokejowi eksperci podkreślali, że z powodu kruchego zdrowia Hughes może nigdy nie rozwinąć wielkiego talentu i nie grać na miarę swoich możliwości. Zawodnik stał się też obiektem drwin w internecie. Zwłaszcza w listopadzie zeszłego roku, kiedy doznał jednej z najdziwniejszych kontuzji w historii sportu.

New Jersey Devils na początku poinformowali tylko, że Hughes doznał urazu, który nie jest związany ze sportem, przeszedł operację i nie zagra przez około osiem tygodni. Sprawę podchwyciły amerykańskie media, jednak początkowo dodawały tylko, że był to "dziwny" uraz.

Dziennikarz Elliotte Friedman podał w końcu, że do zdarzenia doszło w trakcie drużynowego obiadu. Hughes miał opierać się o szklankę, która niespodziewanie pękła i zraniła zawodnika w palec. Zdarzenie okazało się na tyle poważne, że Hughes musiał przejść zabieg i nie zagrał w 18 meczach New Jersey Devils.

Jedna z najdziwniejszych kontuzji w historii

Przez kilka dni po tej publikacji kontuzja Hughesa była jednym z najważniejszych tematów w środowisku związanym z NHL. Kiedy część kibiców w serwisach społecznościowych naśmiewała się z nieszczęścia zawodnika, amerykańscy dziennikarze przypominali podobne, kuriozalne zdarzenia.

W 2008 r. mistrz olimpijski z Salt Lake City - Joe Sakic - doznał ciężkiej kontuzji dłoni, gdy próbował naprawić odśnieżarkę. W podobnym czasie Erik Johnson z St. Louis Blues zerwał więzadło w kolanie, gdy wysiadał z wózka na polu golfowym. Rok wcześniej Brent Sopel z Vancouver Canucks nadwyrężył mięśnie pleców, gdy schylał się po krakersa.

W tym wszystkim najmniej do śmiechu było Hughesowi, którego występ na igrzyskach stanął pod wielkim znakiem zapytania. I mimo że zawodnik wrócił do gry tuż przed Bożym Narodzeniem, wciąż nie wiadomo było, czy do Mediolanu poleci, bo w meczu z Nashville Predators pod koniec stycznia Hughes doznał kontuzji nogi, przez którą opuścił lodowisko już na początku pierwszej tercji. Uraz co prawda okazał się niegroźny, ale 24-latek i tak nie zagrał w trzech ostatnich meczach New Jersey Devils przed rozpoczęciem igrzysk.

"Ludzie g***o wiedzą. Idioci piszą różne rzeczy"

Na włoskim turnieju Hughes był jednak zdrowy i błyszczał. W pierwszym meczu z Łotwą (5:1) miał dwie asysty. W kolejnym spotkaniu, z Duńczykami (6:3), dołożył gola, a w ćwierćfinale ze Szwecją (2:1) miał jeszcze jedną asystę. Hughes był też bohaterem półfinału ze Słowacją (6:2), kiedy w drugiej tercji zdobył dwie bramki. A po niedzielnym finale z Kanadyjczykami jego nazwisko - obok bramkarza Connora Hellebuycka - jest najczęściej wymieniane spośród amerykańskich zawodników.

Ale oczywiście Hughes nie byłby sobą, gdyby w trakcie turnieju nic mu się nie przydarzyło. W niedzielnym finale 24-latek stracił "jedynkę" po zderzeniu przy bandzie z jednym z Kanadyjczyków. Po meczu, gdy kamery pokazywały bohatera dogrywki, Hughes uśmiechał się szeroko już bez ułamanego zęba i z ustami we krwi.

- W tym momencie to nieważne. Myślę, że teraz wszyscy patrzą na jego medal, a nie brak zęba - mówił jego kolega z drużyny Matt Boldy.

- Widziałem ząb gdzieś na lodzie, ale czy to teraz istotne? - śmiał się sam zainteresowany.

Historią Hughesa na nowo zainteresowali się kibice. Po niedzielnym finale - poza nazwiskiem samego zawodnika - najczęściej wyszukiwanymi frazami w internecie były jego "dziwna kontuzja z listopada" i "wybity w finale ząb".

Mimo że po spotkaniu Amerykanie - a zwłaszcza Hughes - byli jednymi z najszczęśliwszych osób na świecie, w mediach w ostrych słowach wypowiedział się brat bohatera - Quinn. 26-letni amerykański obrońca, który również grał na igrzyskach, zwrócił się przede wszystkim w kierunku kibiców.

- Ludzie g***o wiedzą. Idioci piszą różne rzeczy, a pewnie żaden z nich nigdy nie przechodził rehabilitacji. Dziennikarze też bredzą. Nie wiecie, jak to jest przechodzić rehabilitację przez sześć miesięcy, a źle się czuć przez 10. I tak kilka razy. Fakt, że mój brat to przetrwał, wciąż wierzył i szedł naprzód, pokazuje, że jest wyjątkowym facetem i zawodnikiem - powiedział Quinn Hughes.