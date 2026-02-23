Tomasiak dwa razy zabrał mu medal. Oto co napisał o Polaku

W niedzielę zakończyły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Było podczas nich wielu multimedalistów olimpijskich na czele z Johannesem Hoesflotem Klaebo. Na trasach w Tesero Norweg wywalczył sześć złotych krążków. Wygrał bowiem wszystkie konkurencje w biegach narciarskich. My także mamy swojego bohatera imprezy we Włoszech. Mowa rzecz jasna o Kacprze Tomasiaku.

REKLAMA

Zobacz wideo Tych konkursów skoków nie zapomnimy nigdy. "Najbardziej żal było Stefanka"

Historyczny wyczyn Tomasiaka

Tomasiak zdobył trzy medale olimpijskie. Najpierw skoczek narciarski wywalczył srebro indywidualnie w konkursie na obiekcie normalnym, następnie zajął trzecie miejsce w rywalizacji indywidualnej na dużym obiekcie, a na sam koniec zdobył srebro w zmaganiach duetów (wspólnie z Pawłem Wąskiem). 19-latek został pierwszym mężczyzną w historii Polski, który z jednych igrzysk wraca z trzema krążkami.

A co łączy konkursy indywidualne, w których Tomasiak zdobywał medale? W obu po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce i w obu przypadkach trzeci na półmetku był Kristoffer Eriksen Sundal. Kiedy w finałowej próbie Polak odpalał "rakiety", to Sundal notował słabsze skoki i kończył rywalizację poza podium.

Medalu doczekał się dopiero w duetach, gdzie wspólnie z Johannem Andre Forfangiem wywalczył brąz. Wtedy jednocześnie zanotował trzecią porażkę z Tomasiakiem, a gdyby trzecia seria w całości doszła do skutku, to... po raz trzeci skakałby tuż po Polaku.

Sundal zamieścił krótki komentarz

Na platformie X jeden z kibiców opublikował fotografię Sundala z podium po konkursie duetów, gdzie Norweg z podziwem zerka w prawą stronę. "Kiedy dociera do ciebie, że przez 4 lata nie będziesz musiał skakać za Tomasiakiem na igrzyskach olimpijskich" - napisano przy zdjęciu.

"Dzięki Bogu" - odpowiedział Sundal w komentarzu pod postem, rozbawiając kibiców. Nikt nawet nie spodziewał się, że 25-latek zabierze głos.

Po zakończeniu startów na igrzyskach Tomasiak poszedł za ciosem. W niedzielę po raz pierwszy w karierze został mistrzem Polski. Teraz będzie celował w medal mistrzostw świata juniorów. Te odbędą się w dniach 2-8 marca w Lillehammer.